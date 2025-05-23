Фото "лысых медведей из Чернобыля": стало известно, что это за животные

Лысый медведь / © EPA

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В соцсетях и на различных платформах периодически появляются фото необычных медведей без шерсти, сопровождающиеся громкими заголовками вроде «новый вид из Чернобыля» или «мутация после радиации». Однако за этими сенсационными историями кроется не фантастика, а вполне реальная и трагическая правда.

Об этом сообщает ресурс T4.

«Лысые медведи» — не мутанты и не жители Чернобыльской зоны. На самом деле это очковые медведи (Tremarctos ornatus), или андские короткомордые медведи — уязвимый вид, который испытывает страдания в неволе.

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Впервые внимание к теме «лысых медведей» привлекли новости 2009 года, когда СМИ сообщили о трех самках очковых медведей в Лейпцигском зоопарке (Германия), которые потеряли шерсть. Больше всего поражал вид медведицы Долорес, которая почти полностью облысела — остались лишь единичные пучки шерсти на голове и спине.

Почему медведи лысеют?

Специалисты предположили, что такая алопеция связана с условиями содержания — стресс, неправильный микроклимат и неадекватное питание могли привести к этому состоянию.

В 2009 году директор Международного фонда медведей Джерард Баарс в интервью BBC отметил, что причина может крыться в том, что тропических животных держат в более холодном климате без надлежащего контроля температуры, влажности и среды.

Хотя Лейпцигский зоопарк подтвердил смерть Долорес в марте 2011 года, точной причины выпадения шерсти так и не установили. По словам зоопарка, «прорыва, который мог бы объяснить это явление, до сих пор не было».

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Кто такие очковые медведи на самом деле?

Этот вид медведей — родом из Анд, и живет на территории Венесуэлы, Колумбии, Эквадора, Перу, Боливии и северной Аргентины. Они занесены в Красный список Международного союза охраны природы как уязвимый вид, и страдают от браконьерства и уничтожения природных сред. Их также знают как «медведей Паддингтона» — именно этот вид вдохновил на создание знаменитого сказочного персонажа.

Хотя зоопарки по всему миру участвуют в программах по их сохранению, неволя — неестественная среда для этих животных. Очковые медведи — одинокие животные, которым нужно много пространства. В тесных условиях зоопарков они часто демонстрируют стереотипное поведение — хождение по кругу, качание, апатию.

Что говорят исследования о выпадении шерсти у медведей?

Зоопарк Сан-Диего в 2019 году опубликовал научную работу, в которой говорилось о том, что выпадение шерсти в неволе является «симптоматической реакцией на длительное социальное содержание». Оказалось, что это заболевание поражает преимущественно самок: примерно треть самок очковых медведей в североамериканских зоопарках имели признаки алопеции.

Исследователи пришли к выводу, что основной причиной являются эндокринные нарушения или аутоиммунные реакции, вызванные длительным пребыванием в социальной среде, к которой эти животные не приспособлены. Специалисты рекомендуют содержать самок только в таких группах, где они добровольно соглашаются на контакт с другими взрослыми особями.

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Хотя содержание животных в неволе часто оправдывают необходимостью сохранения редких видов, история Долорес — это напоминание о том, что даже добрые намерения могут нанести вред, если не учитываются особенности вида.

Сенсационные заголовки о «радиоактивных мутантах из Чернобыля» лишь отвлекают внимание от реального вопроса — как гуманно и ответственно относиться к сохранению видов, особенно в условиях неволи.

К слову, ранее ученые выяснили, что популяция собак в Чернобыльской зоне отчуждения генетически отличается от этих животных в остальном мире. Их ДНК-профиль настолько изменился, что различия таких собак можно увидеть, просто посмотрев на них. Это, по мнению исследователей, является отражением загрязнения окружающей среды, в условиях которого эти животные проживали годами.