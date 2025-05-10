Фото Земли со стороны океанического полушария шокировало пользователей соцсетей: что они увидели

Земля / © Pixabay

Реклама

Вирусное фото Земли с необычного ракурса показало «океаническое полушарие», где океаны занимают большинство поверхности планеты. Этот снимок удивил людей, ведь почти вся Земля выглядит как бескрайняя вода, что вызвало волну обсуждений и переживаний среди пользователей соцсетей.

Об этом пишет Daily Mail.

В вирусном сообщении на X (бывшем Twitter), которое увидели более 33 миллионов человек, пользователь поделился снимком «стороны планеты, которую мы не привыкли видеть».

Реклама

Мы привыкли видеть Землю из северного полушария, где большинство суши, но часто забываем, что более 70% поверхности планеты покрыто водой. В так называемом «океаническом полушарии», стороне планеты, где больше воды, 89% поверхности занимают океаны, а лишь 11% — суша.

Этот необычный вид «голубой планеты» вызвал интересные комментарии, в частности один пользователь пошутил: «Земля действительно должна называться водой». Фото показывает огромную территорию Тихого океана, самого большого океана на планете, покрывающего более 63 миллионов квадратных миль и содержащую более половины свободной воды на Земле — воды, не связанной с минералами в камнях.

Тихий океан настолько велик, что все континенты могли бы уместиться в его пределах. На изображении можно увидеть только зеленые участки Новой Зеландии в левом нижнем углу, а часть Антарктиды выглядывает с правого нижнего угла.

© Daily Mail

Верхний правый угол изображения также показывает западное побережье Северной Америки. Однако на этой стороне планеты больше суши, чем кажется на фото, но эти острова настолько маленькие, что их трудно увидеть.

Реклама

Эта часть планеты также включает Гавайские острова, Фиджи, Тонгу, Самоа и многие другие острова Тихого океана, такие как Французская Полинезия и Феникс острова. Океаническое полушарие на этом изображении также является местом, где находится точка Немо — самая отдаленная точка на Земле.

С точки Немо, самой отдаленной точки на Земле, вы будете настолько далеко от суши, что самые близкие люди будут находиться на Международной космической станции, которая находится на высоте 408 км.

Многие люди, увидев это изображение, заметили, что Тихий океан настолько огромен, что чувствуется неудобство. Один пользователь написал: «Тихий океан очень велик!» Другой, добавив: «Когда ты понимаешь, сколько на самом деле воды на планете… 165 миллионов км² глубокой, смиренной тишины».

Некоторые пользователи даже жартовали, что инопланетяне могут подумать, что Земля безжизненна, увидев эту сторону планеты.

Реклама

Эта огромная водная территория также является домом для многих островов, таких как Остров Феникс, которые не видны на фото, но они действительно существуют.

Но не все были напуганы этим изображением. Многие пользователи проявили интерес к этой спокойной части планеты. Один из них даже написал: «Бросайте меня туда». Некоторые пользователи спрашивали: «Что спрятано под этой водой?» Другой пользователь добавив: «Выглядит мирно».

Также некоторые пользователи начали рассуждать о тишине и покое океанического полушария, называя его «самой спокойной частью планеты».

Некоторые менее образованные пользователи были удивлены увиденным, спрашивая: «Где это?» или «Это Антарктида?»

Реклама

В то же время некоторые теоретики заговоров, увидев эту сторону планеты, стали излагать непонятные теории. Один из них заявил, что это дно плоской Земли и что эта фотография была сделана снизу, а плоская поверхность выглядит так, что люди путают Землю с плоской или круглой.

Некоторые теоретики заговоров не понимали, как это возможно — увидеть другую сторону Земли, и даже ставили под сомнение, не Земля ли не круглая.

В конце концов некоторые пользователи из Новой Зеландии были счастливы увидеть свою страну в центре изображения и жартовали: «Первая карта мира с ТОЛЬКО Новой Зеландией!».

Напомним, ранее мы писали о том, когда Земля потеряла кислород.

Реклама