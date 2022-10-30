Фотографии солнечного затмения 25 октября 2022: как его увидели в Украине и мире

Из-за погоды не все украинцы смогли увидеть солнечное затмение в этом году. Как увидели его в мире — в материале ТСН.ua
Во вторник днем, 25 октября 2022 года, некоторые жители северного полушария, Европы, Африки и Азии, могли увидеть частичное солнечное затмение, когда Луна не полностью закрыла Солнце от наблюдателя на Земле.
Пик затмения в Украине пришелся ближе к 14:00 по киевскому времени. В странах большей части Ближнего Востока, в западной Индии и в центрально-восточной Европе, включая Украину, наблюдатели могли увидеть как Луна "откусила" кусочек Солнца — величина затмения Солнца достигала в пределах до 40%-60%.
Следующее солнечное затмение произойдет 20 апреля 2023, его смогут наблюдать жители Австралии, Индонезии и на островах в Тихом океане.
Интересные фото частичного солнечного затмения, которое наблюдали в Украине и мире 25 октября 2022 года оубликовал gloss.ua
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