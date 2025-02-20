Франция установила новый рекорд в термоядерной энергетике: что известно

Реактор WEST Tokamak во Франции поддерживал плазменную реакцию в течение 1337 секунд (более 22 минут), установив новый мировой рекорд.

Об этом сообщило издание Interesting Engineering.

Это на 25% превышает предыдущее достижение Китая, где реакцию удерживали 1066 секунд, а также значительно превысило базовый уровень, составлявший 10 секунд.

Согласно заявлению CEA, это открытие приближает человечество к возможности стабильно удерживать термоядерную плазму в течение длительных периодов, что является ключевым для успеха таких проектов, как ITER.

Согласно заявлениям CEA, главная цель — контролировать нестабильную плазму, гарантируя, что любой материал, который контактирует с ней, способен выдерживать ее излучение без разрушения и загрязнения.

Чтобы приблизиться к условиям, характерным для термоядерной плазмы, команда WEST в течение следующих месяцев усилит усилия. Их цель — не только поддерживать плазму в стабильном состоянии в течение нескольких часов, но и повысить ее температуру до еще более высоких значений.

Команда WEST, которая использует опыт в исследовании плазмы на основе токамаков, достигла новых результатов, удерживая водородную плазму более двадцати минут. Этот прогресс приближает Францию к созданию прототипа термоядерного реактора, что станет важным шагом на пути к нулевым выбросам углерода.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые планируют создать ловушку, чтобы выманить скрывающихся на Марсе пришельцев с помощью химического вещества в человеческой крови.

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