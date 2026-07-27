Фрукты и овощи уже «не те, что раньше» — ученые обнаружили резкие изменения в любимых продуктах

Фрукты на рынке / © iStock

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В бананах по сравнению с прошлым веком содержание витамина А снизилось на 57,4 %, в лимонах содержание витамина С уменьшилось на 31,2%, а в моркови содержание кальция — на 27%. С годами часть продуктов утратила свою ценность

Эти данные приведены в обзоре исследований о пищевой ценности продуктов, опубликованном в журналеFoods. Его авторы собрали предыдущие работы и таблицы состава продуктов, в частности данные Министерства сельского хозяйства США.

В самой таблице изменения различались в зависимости от культуры и питательного вещества. Например, для кресс-салата за этот период указано снижение содержания железа на 88,2 %, для листовой капусты — на 81 %, для цветной капусты — на 60 %, а для лука — на 56 %.

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В обзоре также отмечается, что минеральный состав пшеницы по сравнению с серединой XX века мог снизиться на 20–30 %. Однако стоит отметить, что это не данные постоянного мониторинга каждого сорта или хозяйства и не дают оснований называть все современные продукты «пустыми».

Почему продукты теряют питательную ценность

Авторы обзора называют несколько возможных факторов: селекцию высокоурожайных сортов, так называемый эффект разбавления питательных веществ при более высоком урожае, несбалансированное внесение минеральных удобрений, изменения почвенного биоразнообразия и повышение концентрации CO₂.

Однако следует отметить, что эти исторические таблицы состава продуктов не учитывают всех различий между сортами, почвами, климатом и методами измерения. Поэтому процентные показатели снижения полезности не относятся ко всем без исключения фруктам и овощам, но точно отражают тенденцию к снижению их полезности.

Сможет ли регенеративное земледелие спасти фрукты и овощи?

Как пишет The Guardian,в образцах срегенеративных ферм содержание железа было до 22 раз выше, а селена в сушеном — в восемь раз выше, чем в образцах с традиционных ферм.

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Исследовательница Франческа Бркич, работающая в команде Университета Линкольна, объяснила, почему органическое производство было взято за минимальный базовый уровень.

«Органическое земледелие должно было стать нашим минимальным базовым уровнем, поскольку регенеративное земледелие не имеет сертифицированного стандарта. Но если органический подход сосредоточен на том, чтобы не причинять вреда, он не определяет, что именно вы делаете полезного», — отметила она

Что касается регенеративного земледелия, то у него нет единого универсального определения. В упомянутом исследовании к таким практикам относили покровные культуры, выпас животных, отказ от вспашки и от инсектицидов или других пестицидов.

В то же время в обзоре исследователя Кена Гиллера и его коллег в 2021 году предупреждает, что практики, называемые регенеративными, не везде дают заявленные результаты: они зависят от местных условий, а некоторые подходы применяются без должного учета контекста. Ранее обзоры британских и французских регулирующих органов также фиксировали небольшие, изменчивые или, в отдельных случаях, статистически незначимые различия между органическими и традиционными продуктами. Поэтому единственный правильный способ спасти фрукты и овощи от потери полезных свойств учёные до сих пор не нашли.

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Редакция ТСН.uaподчеркивает, что исторические сравнения не являются поводом для отказа от овощей и фруктов или самостоятельного приема пищевых добавок. Важным остается разнообразный рацион, а на питательность продуктов влияют не только способ выращивания, но и сорт, а также условия хранения.

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