Фукусима удивила ученых: микробы выжили в радиоактивной воде, не имея защитных мутаций

Фукусима

Микроорганизмы, которые более десятилетия живут в радиоактивной воде под разрушенным реактором АЭС «Фукусима-Дайичи», оказались на удивление устойчивыми — и без каких-либо специальных адаптаций к радиации.

Об этом сообщило издание Science Alert.

После аварии на станции в 2011 году под реактором скопилось большое количество зараженной воды. Инженеры заметили в ней плотные наросты, похожие на микробные коврики, что вызвало беспокойство: подобные сообщества способны ускорять коррозию металла и затруднять работы по демонтажу, как это уже происходило после аварии на Три-Майл-Айленде в США.

Команда под руководством Томоро Варашины и Акио Канаи из Университета Кейо отобрала пробы из торовой комнаты — герметичной камеры под реактором, предназначенной для поглощения давления пара. Секвенирование показало неожиданный результат: вместо известных экстремофилов, таких как Deinococcus radiodurans или Methylobacterium radiotolerans, в образцах преобладали обычные морские хемолитотрофные бактерии родов Limnobacter и Brevirhabdus. Также были обнаружены Hoeflea и Sphingopyxis, окисляющие железо.

Ученые отмечают: эти микробы не имеют повышенной радиостойкости, что свидетельствует — уровень излучения, хоть и высокий, не был настолько разрушительным, чтобы предотвратить рост микробных группировок со временем таким образом, чтобы способствовать выживанию радиационно устойчивых видов за счет других. Вероятно, микроорганизмы выживали благодаря формированию биопленок, которые создают естественный защитный барьер.

Такой вывод имеет важное инженерное значение. Образование биопленок в радиоактивной воде может ухудшить видимость, ускорить коррозию оборудования и усложнить процесс вывода станции из эксплуатации — проект, рассчитанный на десятилетия.

Исследователи отмечают: микробы в Фукусиме не мутировали в уникальные «радиационные формы жизни». Они остались вполне обычными, но доказали, что даже в чрезвычайно агрессивной среде жизнь способна существовать без дополнительных биологических хитростей. И именно это сегодня создает новые вызовы для ликвидации последствий аварии.

