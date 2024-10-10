G-WEB.GROUP – сотрудничество с 97 отдельным механизированным батальоном 60-й ОМБр ВСУ

Уже через несколько дней после 24 февраля мы начали поставлять в Украину прицелы, тактическое снаряжение и одежду — всё то, что находилось в остром дефиците или вовсе отсутствовало. Позже в этот список добавились тепловизоры, приборы ночного видения, автомобили и другое жизненно важное оборудование.

Постоянная помощь, направленная на победу

Помимо регулярных поставок оборудования, мы искали возможность оказать более специализированную помощь. Благодаря нашему опыту сотрудничества с различными благотворительными фондами, мы были уверены, что такая возможность обязательно появится. И весной 2024 года с нами связался Дмитрий Заражевский, бывший руководитель фондов "Життєлюб" и "Добробут-Фундація", а ныне — соучредитель "42 Foundation". Он предложил нам разработать вебсайт для 97 отдельного механизированного батальона 60-й бригады ВСУ. Не раздумывая, мы сразу согласились на эту благотворительную инициативу!

Отзывы G-WEB GROUP о подобных проектах неоднократно подчеркивали наш подход к работе и опыт в сфере цифровых решений. Сотрудничество с благотворительными организациями стало для нас важной частью деятельности, способствующей развитию взаимного доверия и долгосрочных партнерств.

Сотрудничество с 42 Foundation и военными

Мы оперативно организовали встречу с командой 42 Foundation и Фонд 97, которая занимается одноименным батальоном. После короткого обсуждения мы приступили к работе.

ШАГ 1: Бриф и определение ключевых потребностей

Основными задачами сайта были информирование о батальоне для рекрутеров и сбор пожертвований. Мы выделили основные блоки сайта:

Главный баннер с призывом к действию; Информация о нас; Ценности батальона; Вакансии; Фотографии с тренировок; Социальное обеспечение; Медиа-раздел; Ответы на часто задаваемые вопросы (FAQ).

ШАГ 2: Разработка и согласование прототипов

Мы никогда не пренебрегаем этапом создания прототипов, поскольку это позволяет избежать лишних правок на более поздних этапах. Прототипы были быстро разработаны и согласованы с командой. Этот подход получает положительные отзывы от клиентов G-WEB.GROUP, так как значительно экономит время.

ШАГ 3: Дизайн

После утверждения прототипов наши дизайнеры приступили к работе в Figma, сразу готовя варианты для десктопных и мобильных версий. Наличие айдентики батальона и фотоматериалов значительно ускорило процесс. Результат – готовый дизайн сайта.

ШАГ 4: Разработка

Учитывая отсутствие сложной функциональности, мы решили реализовать сайт на чистом HTML для обеспечения максимального уровня безопасности. Использование CMS, такой как WordPress, могло бы создать потенциальные уязвимости в системе. После разработки сайт был наполнен согласованными материалами и подключен к домену https://97.army.

SEO как часть помощи

Мы не могли не уделить внимание SEO — одному из ключевых направлений работы G-WEB.GROUP. Мы оптимизировали все заголовки, мета-теги и разметки для социальных сетей, чтобы обеспечить сайту максимальную видимость в поисковых системах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Этот проект принёс нам не только профессиональное, но и большое моральное удовлетворение. Скорость и точность запросов от 42 Foundation и 97 батальона только вдохновляли нас, позволив создать действительно качественный продукт. Отзывы клиентов G-WEB GROUP о нашей работе в этом направлении подтверждают правильность выбранных решений и стратегий. Впереди ещё один совместный проект с этой командой, и мы с нетерпением ждём его реализации!