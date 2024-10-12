Галактика интенсивных "звездопадов": телескоп Hubble прислал невероятное фото

Космический газ из внешнего пространства галактики попадает во внутренние области звездообразования и даже в черную дыру в ее центре.

В спиральной галактике NGC 5248, известной как Колдвелл 45, расположенной в 42 миллионах световых лет от Земли в созвездии Волопаса, можно наблюдать много ярких "областей звездопада" — интенсивного звездообразования, где доминирует популяция молодых звезд.

Невероятное зрелище зафиксировал космический телескоп Hubble, сообщает NASA.

Космический телескоп Hubble сделал фото галактики NGC 5248 с интенсивным звездообразованием

Особенности этой галактики нарушают ее вращательную симметрию и оказывают огромное влияние на то, как материя движется сквозь нее. Космический газ из внешнего пространства галактики попадает во внутренние области звездообразования и даже в черную дыру в ее центре, где он может запустить активное галактическое ядро.

Вокруг ядра галактики есть две очень активные кольцевидные области вспышек, заполненные молодыми скоплениями звезд. Обычно ядерное кольцо блокирует газ от проникновения в ядро галактики.

Однако NGC 5248 имеет второе кольцо внутри первого, а это свидетельствует о том, как сильны галактические потоки материи и энергии.

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Поскольку галактика находится относительно поблизости, ее хорошо заметные области вспышек звездопада делают галактику мишенью как для профессиональных астрономов, так и для астрономов-любителей.

Спиральная галактика NGC 5248 (Caldwell 45) была открыта астрономом Уильямом Гершелем в 1784 году.

Галактика имеет видимую звездную величину 10, так что ее можно заметить с помощью небольшого телескопа, хотя она не будет выглядеть очень яркой. Чтобы рассмотреть спиральные рукава галактики, нужен больший телескоп.

Лучшее время года для наблюдения за Caldwell 45 — поздняя весна в Северном полушарии и поздняя осень в Южном полушарии.

Напомним, ранее космический телескоп "Джеймс Уэбб" сделал фото скопления звезд, расположенного примерно в 12 000 световых годах от нас. Если бы Солнечная система находилась в центре скопления Westerlund 1, наше небо было бы усеяно сотнями звезд, таких же больших и ярких, как полная Луна.

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