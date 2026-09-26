Галактики распадаются на части — что будет дальше, новое исследование

Галактика / © Общественное достояние

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В самых больших масштабах галактики образуют сверхскопление размером в сотни миллионов и миллиарды световых лет. Но на самом деле это не цельные структуры и наше родное сверхскопление галактик разрушается под действием таинственной силы.

Об этом пишет Big Think.

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Группы и скопления галактик собираются в еще большие структуры: сверхскопление. Наша галактика Млечный Путь является частью Местной группы галактик, расположенной на окраине скопления Девы, которое, в свою очередь, является частью еще большей структуры, известной как сверхскопление Ланиакея.

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К сожалению, Ланиакея, как и все сверхскопления во Вселенной, — это лишь призрачная, кажущаяся структура. Темная энергия, таинственная сила, ускоряющая расширение Вселенной, уже разрывает наше сверхскопление на части.

Вселенная наполнена обычной материей и темной материей, но их количества недостаточно, чтобы вызвать сжатие всей Вселенной. Приблизительно через 200 млн лет после Большого взрыва появились звезды. В течение следующих нескольких сотен миллионов лет сформировались первые галактики. Через несколько миллиардов лет галактики стали притягиваться друг к другу гравитацией и образовались первые скопления галактик во Вселенной. В них содержится до тысяч галактик размером с Млечный Путь.

Позже наиболее впечатляющие скопления материи стали притягиваться друг к другу, в результате чего группы и скопления галактик сформировали еще большие структуры: сверхскопление галактик.

Напомним, благодаря сверхчувствительному оборудованию на Южном полюсе астрономы составили одну из самых подробных карт крупнейших гравитационных структур, свет от которых путешествовал к Земле более семи миллиардов лет.

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