Историческая засуха угрожает миллионам людей

Вода / © Pixabay

Реклама

Около 600 миллионов жителей Южной Азии рискуют остаться без доступа к воде из-за критического обмеления Ганга. Исследование показало: нынешняя засуха стала самой масштабной за последние 1300 лет, а сток реки уменьшился на 76% по сравнению с XVI веком.

Об этом сообщило издание IFLScience.

Ученые из Индийского технологического института Гандинагара и Университета Аризоны восстановили данные о водности реки за период от 700 до 2012 года. Они использовали архивы, природные индикаторы и компьютерные модели. Выяснилось, что объемы воды начали резко снижаться с 1990-х годов.

Реклама

Основные причины — таяние гималайских ледников, которые сначала увеличивали сток, а сейчас стремительно истощаются, а также чрезмерная добыча подземных вод. С 1970-х годов уровень водоносных горизонтов в северной Индии упал более чем вдвое.

Ганг длиной 2525 км берет начало в Гималаях и впадает в Бенгальский залив, проходя через Индию и Бангладеш. Для индуистов река имеет сакральное значение, но в то же время остается одной из самых загрязненных в мире: ежедневно в нее сбрасывают около 5 млрд литров сточных вод, из которых очищается лишь четверть.

Влияние засухи уже ощутимо: летом отдельные участки становятся непроходимыми для лодок, колодцы пересыхают, а фермеры остаются без орошения. Это создает угрозу продовольственной безопасности и здоровью миллионов людей.

Отмечается, что преодолеть кризис можно только совместными действиями. Эксперты призывают Индию, Бангладеш и Непал координировать управление дамбами и водными ресурсами, однако даже такие меры не способны полностью нивелировать влияние климатических изменений.

Реклама

Напомним, ученые выяснили, что натуральное стекло, которое обнаружили в Австралии, появилось в результате падения неизвестного астероида. Произошло это около 11 миллионов лет назад.