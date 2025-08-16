"Гданьский Ланселот": археологи нашли уникальную гробницу рыцаря 13 века

Найденный скелет, вероятно, принадлежит мужчине, который был рыцарем более семи веков назад / © Science in Poland

Реклама

В историческом центре польского города Гданьск археологи совершили удивительную находку — исключительно сохранившуюся гробницу средневекового рыцаря. Захоронение, датируемое концом 13-го или началом 14-го века, было обнаружено под магазином мороженого.

Как сообщает Live Science, самым ценным элементом находки является редкая надгробная плита, на которой изображен сам рыцарь в полных военных доспехах.

«Мы обнаружили большую надгробную плиту из известняка, на которой было вырезано изображение рыцаря в полной кольчужной броне», — рассказала участвовавшая в раскопках Сильвия Куржинская, археологиня.

Реклама

Уникальное погребение

По словам Куржинской, подобные надгробия с изображением умершего являются редкостью для средневековой Польши. Плита размером около 150 сантиметров была изготовлена из известняка, привезенного из шведского острова Готланд.

«Учитывая, что она была сделана из мягкого известняка и пролежала похороненной веками, сохранение плиты великолепно — резьба, доспехи и щит до сих пор четко видны», — отметила исследовательница.

После поднятия плиты археологи обнаружили хорошо сохранившийся мужской скелет без каких-либо предметов в гробнице. Все доказательства указывают на то, что это был человек высокого социального статуса, вероятно, рыцарь.

Дальнейшие планы ученых

Эта находка очень важна для Гданьска, поскольку, по словам Сильвии Куржинской, она «предлагает редкий взгляд на жизнь и погребение средневековой элиты».

Реклама

В настоящее время исследователи проводят дополнительные работы. Они документируют плиту с помощью 3D-сканирования для ее хранения, а также производят химический и генетический анализ костей.

"Мы также планируем сделать реконструкцию лица на основе черепа", - добавила Куржинская.

Публика уже успела окрестить найденное тело «Гданьским Ланселотом».

Напомним, на острове Пасхи появилась новая статуя моаи . Находка на дне высохшего озера ставит под вопрос предварительные данные о количестве каменных статуй.