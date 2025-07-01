Где действительно похоронен Дракула: ученые выдвинули новую гипотезу

Власть III Дракула

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Археологи на конференции в Снагове (июнь 2025 г.) представили сенсационную гипотезу: окончательное место упокоения Власть III Цепеша, известного как Дракула, может быть в Неаполе, а не в Румынии.

Об этом пишет Т4.

В церкви Санта-Мария-ла-Нова, датированной 1480 годом, была расшифрована надпись на древнегреческом и балканском алфавитах. Фрагменты содержат фразы типа «Влад, правитель волохов», «император румынов и волохов», а также «был уничтожен дважды», «убежал» и «жил снова». Ученые считают, что это может указывать на погребение Цепеша среди аристократии того времени.

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Гипотеза базируется на возможной связи с арагонской династией: дочь Дракулы, Мария Балша, как будто брачные связи с итальянской шляхтой.

Надпись также упоминает имя Маттиуса Ферилло, дворянина короля Альфонсо II, вызывающего сомнения — возможно, это накладка, предназначенная замаскировать настоящего покойника.

Однако ученые предостерегают: дата 1499 г. на плите не совпадает с датой смерти Дракулы (1476 г.), а смена мест захоронения без прямых доказательств остается спекуляцией. Пока это лишь гипотеза, которая поручает дальнейшие исследования.

Вопрос «где покоится Дракула?» до сих пор остается открытым — несмотря на интригу и амбициозную теорию, необходимы эксгумация, анализ ДНК и более глубокие археологические подтверждения.

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Напомним, археологи раскопали потерянный древний египетский город, существовавший более 2500 лет назад. Город Имет располагался примерно в 10 км к югу от Таниса в дельте Нила. В IV веке до н. оно являлось оживленным центром религиозной и экономической деятельности.