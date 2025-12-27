Где действительно скрывается 90% материи Вселенной: сенсационное исследование

Астрономы наконец-то обнаружили отсутствующую материю Вселенной / © NASA

Десятилетие назад астрономы подсчитали, что обычная материя (из нее состоит все, что мы видим на Земле и в космосе), не являющаяся темной материей, составляет всего 10% массы Вселенной. Но ученые не знали, где находится большая часть этой материи.

Об этом пишет Space.

Теория Большого взрыва утверждает, что около 5% содержания Вселенной состоит из обычной или барионной материи — атомов из протонов, нейтронов и электронов. Звезды, как выяснилось, содержат всего около 0,5% всей материи Вселенной.

Самым вероятным «хранилищем» оказалось темное пространство между галактиками. Несмотря на представление о вакууме, межгалактическая среда заполнена очень разреженным, но очень горячим газом. Он образует нитевидную структуру, известную как космическая паутина.

Астрономы впервые использовали таинственные, но мощные энергетические взрывы, известные как быстрые радиовсплески, чтобы обнаружить отсутствующую обычную материю Вселенной. Большая часть обычной материи была слишком темной, чтобы ее можно было увидеть, поэтому быстрые радиовсплески снабдили нужный световой фон.

Быстрые радиосплески представляют собой мощные выбросы излучения и энергии, видимые в радиодиапазоне. Хотя они существуют только миллисекунды, но за это время они выпускают столько же энергии, сколько Солнце за 30 лет.

Астрономы выяснили, что примерно 90% обыкновенной материи Вселенной скрывается в пространстве между галактиками. Остальные 10% обычной материи сосредоточены внутри галактик, принимая форму звезд и холодного галактического газа.

