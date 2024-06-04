Где динозавры кочевали более 200 млн лет назад: памятка пролила свет на утраченную экосистему

Окаменелости позволили исследователям реконструировать сложную экосистему, в которой крупные морские рептилии делили воду с разными рыбами и акулами, в то время как значительная популяция динозавров поселилась на островах.

Благодаря памятке ископаемых останков "уникального значения" ученые пролили свет на утраченную доисторическую экосистему, где ранние динозавры кочевали более 200 млн лет назад.

Об этом сообщает Newsweek.

Группа палеонтологов описала и проанализировала окаменелости в Лаверноке на южном побережье Уэльса – одной из стран, входящих в Соединенное Королевство. Соответствующее исследование было опубликовано в Proceedings of the Geologists' Association.

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Эти пласты окаменелостей датируются триасовым периодом, который длился примерно 252-201 млн лет назад. Конкретно в этот период в первый раз возникли динозавры.

"Костные ложа там известны с 19-го века, но их еще предстоит исследовать современным палеонтологам. Мы надеялись официально зафиксировать геологические слои и глубже понять ископаемую фауну — какой была местная экология 200 миллионов лет назад", — рассказал ведущий автор исследования из Бристольского университета Британии Оуайн Эванс.

Сначала Эванс и его коллеги проводили полевые исследования в Лаверноке, пытаясь определить точное расположение костного ложа и собрать образцы.

В ходе полевых работ команда обнаружила не только пласты окаменелостей, о которых писали ученые 19 в., но и вторичный пласт с другим набором останков животных и геологического типа.

Находясь в поле, исследователи также собрали две "значимые" окаменелости, сказал Эванс. Первой была остеодерма (своего рода чешуйчатый панцирь) плакодонта – разновидности вымершей морской рептилии. Второй была кость латикума – древней группы рыб, некоторые виды которой сохранились до сих пор.

"Обе эти окаменелости очень редкие в Великобритании, поэтому они придают уникальную важность фауне окаменелостей Лавернока", – сказал Эванс.

Второй этап исследования проводился в лаборатории и коллекциях Национального музея Уельса (NMW).

"В лаборатории я обработал образцы, собранные в поле, и вытащил крошечные микрофосилии, запечатанные в скале. Эти окаменелости включают зубы, чешую и кости акул и рыб. Глядя на микрофосилии, мы можем полностью объяснить всех животных, живших в этом мелководном море во время ретийского периода, который является последним периодом триаса. В коллекциях NMW я сделал полный перечень всех окаменелостей, собранных в Лаверноке, некоторые из которых датируются 1870 годами", – рассказал автор исследования.

Некоторые из этих окаменелостей были ошибочно идентифицированы, в частности большой позвонок, который был занесен в каталог как принадлежащий амфибии, но на самом деле он может происходить от травоядного динозавра, известного как платеозавр. Этот динозавр является предком зауроподов – группы, в которую входят самые большие наземные животные, когда-либо ходившие по Земле.

Исследователь также сумел идентифицировать другой позвонок и кость пальца хищного теропода – группы хищных динозавров.

"Окаменелости, хоть и фрагментарные, но очень значимые, поскольку они принадлежат одним из древнейших динозавров, которые ходили у берегов Великобритании. Было также много других кусков кости, которые, вероятно, были кусками материала динозавров, но не были достаточно полными для точной идентификации", – рассказал Эванс.

Результаты исследования указывают на то, что Лавернок-Пойнт содержит плотный слой костей, датированный ретийским периодом – временем, когда этот регион на территории современной Британии состоял из тропического архипелага островов в теплом мелком море.

Окаменелости позволили исследователям реконструировать сложную экосистему, в которой крупные морские рептилии делили воду с разными рыбами и акулами, в то время как значительная популяция динозавров поселилась на островах.

"Иногда сильные штормы затягивали кости этих животных в зону приливов и откладывали их в ил. Тот факт, что мы находим так много костей динозавров в морских месторождениях, свидетельствует о том, что их было достаточно много на окружающей территории, поэтому их кости часто смывало в море", – рассказал исследователь.

"Объем окаменелостей динозавров в Лаверноке говорит нам о том, что до конца триаса несколько групп этих животных жили на всем архипелаге. Травоядные предки больших туловищных длинношеских зауроподов могли исследовать местную флору, избегая при этом хищных тероподов", — добавил Эванс.

Судя по размеру некоторых найденных исследователями костей, некоторые из этих динозавров были достаточно большими – не совсем такими гигантами, как эволюционировали позже, но все же значительными.

"Несколько видов известны из триаса Южного Уельса, но окаменелости Лавернока указывают на животных, которые немного больше, чем любые ранее найденные животные, и это очень интересно. Окаменелости динозавров триасового периода – редкость не только в Великобритании, а и во всем мире", – отметил ведущий автор исследования.

Напомним, ранее в Китае палеонтологи обнаружили остатки огромных следов динозавров, не принадлежащих ни одному из ранее открытых видов.

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