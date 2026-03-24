Где могут быть инопланетяне: ученые назвали планеты, которые похожи на Землю

Ученые определили десятки экзопланет, которые могут иметь условия, пригодные для жизни. Среди них — 45 миров, подобных Земле, часть из которых расположена относительно близко по космическим меркам.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

Исследование провели специалисты Института Карла Сагана при Корнельском университете. Они проанализировали более 6000 известных экзопланет и отобрали те, что находятся в так называемой «зоне жизни» — на оптимальном расстоянии от своих звезд, где температура позволяет существование жидкой воды.

Именно наличие воды считается ключевым условием для возникновения жизни. Поэтому такие планеты привлекают особое внимание ученых, которые пытаются выяснить, может ли жизнь быть распространенным явлением во Вселенной.

В рамках работы исследователи определили 45 потенциально пригодных для жизни планет, а также еще 24 — в более узкой трехмерной зоне жизни. Среди них есть уже известные объекты, в частности Proxima Centauri b, TRAPPIST-1f и Kepler-186f, а также менее исследованные, например TOI-715 b.

Особое внимание ученые обращают на систему TRAPPIST-1. Четыре ее планеты — d, e, f и g — расположены примерно в 40 световых годах от Земли, что делает их одними из ближайших перспективных объектов для исследований.

Несмотря на это, при нынешнем уровне технологий путешествие к этой системе длилось бы сотни тысяч лет. В то же время в будущем этот срок может сократиться до нескольких веков благодаря новым типам двигателей, в частности ядерным импульсным.

Исследователи также выделили планеты, которые получают от своих звезд энергию, подобную той, которую Земля получает от Солнца. Среди них — TRAPPIST-1e, Kepler-442 b, Proxima Centauri b, GJ 1002 b и другие.

Для дальнейшего изучения этих миров ученые могут использовать современные инструменты, в частности космический телескоп Джеймса Вебба, будущий телескоп имени Нэнси Грейс Роман и Чрезвычайно большой телескоп.

В то же время поиски внеземной жизни продолжаются и ближе к Земле. Ученые считают перспективными объектами спутники Сатурна и Юпитера. В частности, Энцелад с подповерхностными океанами и водяными выбросами, а также Титан, который имеет сложную атмосферу, рассматриваются как потенциальные места существования жизни.

