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Где Моисей получил 10 заповедей: появилась новая теория
Все большее число ученых считают, что Моисей мог получить 10 заповедей не на горе Синай в Египте, а на вершине Джабаль аль-Лавз в Саудовской Аравии.
Ученые вновь обратили внимание на гору Джабаль аль-Лавз в Саудовской Аравии — именно ее все чаще называют потенциальным местом, где Моисей получил 10 заповедей Божьих, согласно Библии. Исследователь Джоэл Ричардсон убежден: эта отдаленная вершина больше соответствует библейским описаниям, чем традиционная локация на Синайском полуострове в Египте.
Об этом сообщает Mail Online.
По мнению Ричардсона, двухуровневая структура горы Джабаль аль-Лавз, ее плато и расколотая скала вблизи напоминают сцены из Книги Исход. Ричардсон также указывает на сухое русло реки неподалеку, совпадающее с библейскими упоминаниями о воде, которую Моисей добыл ударом по камню.
В 1984 году у горы обнаружили 12 каменных столбов — возможную аллюзию на двенадцать колен Израиля. На склонах также обнаружены петроглифы с коровами и фигурами, напоминающими сцены поклонения золотому тельцу.
Впрочем, большинство ученых остаются поклонниками традиционной версии, согласно которой библейская гора Синай — это Джебель-Муса в Египте. Это мнение поддерживает и долгая история паломничества в монастырь Святой Екатерины, расположенный у ее подножия.
Ричардсон признает: хотя Джабаль аль-Лавз имеет ряд признаков, совпадающих с библейским текстом, эти совпадения могут быть случайными. Пока ни одна из версий не получила окончательного подтверждения, поиски горы Синай продолжаются, оставляя место для новых открытий и дебатов.
Напомним, ранее ученые раскрыли, как Моисей на самом деле мог «разделить» Красное море 3500 лет назад. Исследователи говорят, что этот поступок мог и не нуждаться в божественном вмешательстве.
Кроме того, недавно стало известно, что американское ЦРУ во время тайного эксперимента в 1980-х годах установило месторасположение Ковчега Завета. Моисей поместил туда десять заповедей Божиих.