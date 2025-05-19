Где Моисей получил 10 заповедей: появилась новая теория

Моисей получает 10 заповедей Божьих / © Pixabay

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Ученые вновь обратили внимание на гору Джабаль аль-Лавз в Саудовской Аравии — именно ее все чаще называют потенциальным местом, где Моисей получил 10 заповедей Божьих, согласно Библии. Исследователь Джоэл Ричардсон убежден: эта отдаленная вершина больше соответствует библейским описаниям, чем традиционная локация на Синайском полуострове в Египте.

Об этом сообщает Mail Online.

По мнению Ричардсона, двухуровневая структура горы Джабаль аль-Лавз, ее плато и расколотая скала вблизи напоминают сцены из Книги Исход. Ричардсон также указывает на сухое русло реки неподалеку, совпадающее с библейскими упоминаниями о воде, которую Моисей добыл ударом по камню.

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В 1984 году у горы обнаружили 12 каменных столбов — возможную аллюзию на двенадцать колен Израиля. На склонах также обнаружены петроглифы с коровами и фигурами, напоминающими сцены поклонения золотому тельцу.

Впрочем, большинство ученых остаются поклонниками традиционной версии, согласно которой библейская гора Синай — это Джебель-Муса в Египте. Это мнение поддерживает и долгая история паломничества в монастырь Святой Екатерины, расположенный у ее подножия.

Ричардсон признает: хотя Джабаль аль-Лавз имеет ряд признаков, совпадающих с библейским текстом, эти совпадения могут быть случайными. Пока ни одна из версий не получила окончательного подтверждения, поиски горы Синай продолжаются, оставляя место для новых открытий и дебатов.

Напомним, ранее ученые раскрыли, как Моисей на самом деле мог «разделить» Красное море 3500 лет назад. Исследователи говорят, что этот поступок мог и не нуждаться в божественном вмешательстве.

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Кроме того, недавно стало известно, что американское ЦРУ во время тайного эксперимента в 1980-х годах установило месторасположение Ковчега Завета. Моисей поместил туда десять заповедей Божиих.