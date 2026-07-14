- Дата публикации
-
- Категория
- Наука и IT
- Количество просмотров
- 79
- Время на прочтение
- 2 мин
Где на Луне скрывается вода: новое открытие удивило ученых
Оказалось, что естественный спутник Земли не так сух, как считалось десятилетиями.
Луна может содержать гораздо больше воды, чем считалось раньше. Новые исследования показали, что она спрятана не только в ледяных залежах у полюсов, но и внутри лунных пород.
Об этом пишет «Universe Today».
В течение десятилетий ученые были убеждены, что естественный спутник Земли почти полностью лишен воды. Такой вывод сделали после анализа образцов, которые астронавты доставили в миссии «Аполлон».
Однако современные методы исследования позволили еще раз перепроверить эти породы. Оказалось, что вода есть, но не в виде льда или жидкости. Она химически связана с минералами и фактически «спрятана» внутри их кристаллической структуры.
Какой минерал помог сделать открытие
Особое внимание исследователи обратили на минерал апатит. Именно он способен удерживать молекулы гидроксила (OH), свидетельствующие о присутствии воды.
По мнению ученых, это означает, что часть воды могла остаться в недрах Луны еще с момента ее формирования около 4,5 миллиарда лет назад.
Ученые отмечают, что исследование воды поможет лучше понять историю образования системы Земля-Луна, а также процессы формирования планет.
Кроме того, эти знания могут стать важными для будущих космических миссий. Если человечество научится использовать месячные запасы воды, это облегчит создание постоянных баз на Луне и будущие полеты в глубокий космос.
Для подробного изучения распределения воды NASA запустило орбитальный аппарат Lunar Trailblazer. Его задачей было создать карту воды на поверхности Луны.
Однако миссия не смогла выполнить программу из-за технической ошибки после запуска. Однако ученые планируют использовать резервный научный прибор в будущих миссиях, чтобы продолжить поиски.
Исследователи считают, что каждое новое открытие о воде на Луне помогает не только готовиться к предстоящему освоению космоса, но и лучше понять, как миллиарды лет назад формировались Земля и ее естественный спутник.
Напомним, по расчетам ученых, пешком обойти Луну по экватору (10 920 км) в современных скафандрах можно было бы примерно за 91 день непрерывной ходьбы со скоростью 5 км/ч. Однако из-за ограничений на передвижение (4-5 часов в сутки), отдых, пополнение запасов и опасности рельефа полная экспедиция длилась около 547 дней (полтора года).