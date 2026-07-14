Где на Луне скрывается вода: новое открытие удивило ученых

Луна / © Associated Press

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Луна может содержать гораздо больше воды, чем считалось раньше. Новые исследования показали, что она спрятана не только в ледяных залежах у полюсов, но и внутри лунных пород.

Об этом пишет «Universe Today».

В течение десятилетий ученые были убеждены, что естественный спутник Земли почти полностью лишен воды. Такой вывод сделали после анализа образцов, которые астронавты доставили в миссии «Аполлон».

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Однако современные методы исследования позволили еще раз перепроверить эти породы. Оказалось, что вода есть, но не в виде льда или жидкости. Она химически связана с минералами и фактически «спрятана» внутри их кристаллической структуры.

Какой минерал помог сделать открытие

Особое внимание исследователи обратили на минерал апатит. Именно он способен удерживать молекулы гидроксила (OH), свидетельствующие о присутствии воды.

По мнению ученых, это означает, что часть воды могла остаться в недрах Луны еще с момента ее формирования около 4,5 миллиарда лет назад.

Ученые отмечают, что исследование воды поможет лучше понять историю образования системы Земля-Луна, а также процессы формирования планет.

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Кроме того, эти знания могут стать важными для будущих космических миссий. Если человечество научится использовать месячные запасы воды, это облегчит создание постоянных баз на Луне и будущие полеты в глубокий космос.

Для подробного изучения распределения воды NASA запустило орбитальный аппарат Lunar Trailblazer. Его задачей было создать карту воды на поверхности Луны.

Однако миссия не смогла выполнить программу из-за технической ошибки после запуска. Однако ученые планируют использовать резервный научный прибор в будущих миссиях, чтобы продолжить поиски.

Исследователи считают, что каждое новое открытие о воде на Луне помогает не только готовиться к предстоящему освоению космоса, но и лучше понять, как миллиарды лет назад формировались Земля и ее естественный спутник.

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Напомним, по расчетам ученых, пешком обойти Луну по экватору (10 920 км) в современных скафандрах можно было бы примерно за 91 день непрерывной ходьбы со скоростью 5 км/ч. Однако из-за ограничений на передвижение (4-5 часов в сутки), отдых, пополнение запасов и опасности рельефа полная экспедиция длилась около 547 дней (полтора года).

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