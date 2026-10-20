Где на самом деле крестили Иисуса: в Иордании нашли доказательства, которые могут переписать историю

Икона крещения Иисуса / © Pixabay

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Археологический памятник Аль-Магтас на восточном берегу реки Иордан может быть местом, где Иоанн Креститель крестил Иисуса Христа. К такому выводу пришел исследователь Мохаммед Ваиб из Иорданского университета, сопоставивший результаты раскопок с библейскими текстами и описаниями древних паломников.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Что нашли археологи на месте крещения Иисуса

Археолог обосновал версию, что найденные руины соответствуют библейской Вифании за Иорданом. Достопримечательность Аль-Магтас расположена на восточном берегу Иордана, примерно в 8 км к северу от Мертвого моря. Рядом возвышается холм Телль-Мар-Ильяс, известный также как холм Ильи и долина Вади-эль-Харрар. На противоположном берегу реки видны окрестности Иерихона.

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Во время раскопок, продолжавшихся с 1996 по 2002 год, исследователи обнаружили остатки церквей, бассейны для крещения, молитвенные залы, мозаики и водные системы. Находки относятся к римскому, византийскому и раннему исламскому периоду.

По словам Ваиба, эти постройки свидетельствуют о том, что местность на протяжении веков была важным центром христианского паломничества. В то же время исследователь различает доказательства заселения территории во времена Иисуса и более поздние религиозные сооружения, подтверждающие использование этого места христианскими общинами в последующие столетия.

Древние паломники указали расстояние до Мертвого моря

Одним из главных аргументов исследователя стали описания путешественников, посещавших Святую землю в первые века христианства.

Паломник из Бордо, оставивший свидетельство 333 года, и автор по имени Феодосий, писавший около 530 года, располагали место крещения в пяти римских милях от места, где Иордан впадает в Мертвое море. Это примерно 7,4 км — расстояние, которое, по оценке Ваиба, соответствует расположению исследованного памятника.

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Феодосий описывал это расстояние так: «От места, где Господь был крещен, до места, где река Иордан впадает в Мертвое море, пять миль».

Дополнительным аргументом исследователь считает свидетельство паломника из Пьяченцы, который в 570 году упоминал обширный монастырь Святого Иоанна вблизи места крещения. В нем, по описанию путешественника, было два помещения для размещения паломников. Ваиб сопоставил это описание с религиозными сооружениями, найденными при раскопках.

Почему возник спор о библейской Вифании

В Евангелии от Иоанна упоминается Вифания за Иорданом — место, где Иоанн Креститель совершал крещение. В то же время существует и другая Вифания, близ Иерусалима, связанная с Марией, Мартой и Лазарем. Это разные местности, и само разграничение их названий важно для аргументации археолога.

Путаница возникла еще в раннехристианские времена. Ориген, христианский богослов III века, не смог найти поселения на берегу Иордана, упомянутое в Евангелии, и предположил, что в тексте говорилось о Вифаваре — местечке, связываемом с западным берегом реки. По версии Ваиба, археологические находки на восточном берегу позволяют сохранить первоначальное название Вифания за Иорданом.

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Исследователь также обратил внимание на мозаичную карту Мадабы, созданную в V-VI веках. На ней обозначены местности на обоих берегах Иордана. По мнению археолога, это свидетельствует о том, что древние картографы различали отдельные места, которые впоследствии начали отождествлять.

Как изменения русла Иордана повлияли на руины

Сегодня часть археологических остатков расположена на сухой земле, хотя древние описания связывают религиозные постройки с водой. В исследовании объясняется, что сезонные наводнения, эрозия и изменения русла могли изменять окружающий ландшафт: здания, возведенные у воды или над ней, со временем оказывались вдали от активного русла или разрушались.

Еще в 1899 году священник сфотографировал остатки часовни на арках близ Вади-эль-Харрара и связал их с церковью, описанной предыдущим путешественником. Более поздние исследователи также фиксировали арки и руины религиозных сооружений.

Совокупность археологических находок, древних описаний и географических ориентиров, по мнению Ваиба, поддерживает версию о расположении библейской Вифании за Иорданом именно в этой местности. Однако обнаружение христианских сооружений и подтверждение древнего паломничества сами по себе не доказывают, что крещение Иисуса произошло в конкретной точке реки.

Другие археологические открытия, относящиеся к библейским местам

Археологи исследуют развалины древнего города у Галилейского моря, который может оказаться библейской Вифсаидой. По Евангелиям, именно там Иисус исцелял людей и творил чудеса. Среди находок — остатки древних сооружений, керамика и мозаики. Ученые еще выясняют, действительно ли это то самое поселение, о котором говорится в Библии.

На берегу Галилейского моря археологи нашли остатки старого порта. Эта местность связана с одной из самых известных евангельских историй о том, как Иисус ходил по воде навстречу своим ученикам. Снижение уровня воды помогло увидеть каменные конструкции, которые могли использоваться для швартовки лодок.

В Иерусалиме археологи нашли каменную дорогу в возрасте около двух тысяч лет. Исследователи предполагают, что она могла быть связана с маршрутом, по которому Иисус шел на распятие. Прямых доказательств, что он шел именно этими камнями, нет, однако находка помогает представить, каким был Иерусалим во времена описанных в Евангелиях событий.

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