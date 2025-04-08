Где на самом деле находился Эдемский сад: ученые представили новую теорию

Эдемский сад

Реклама

Компьютерный инженер доктор Константин Борисов предположил, что легендарный Эдемский сад мог находиться не в Месопотамии, как считается традиционно, а в Египте.

Об этом сообщило издание Dailymail.

Свое исследование он опубликовал в 2024 году, основываясь на средневековых картах, библейских текстах и исторических свидетельствах.

Реклама

Согласно Книге Бытия, у Эдемского сада была река, разделявшаяся на четыре рукава — Тигр, Евфрат, Гихон и Пишон. Большинство ученых считают, что это территория Ирака. Однако Борисов приводит другую интерпретацию: Гихон — это Нил, Пишон — Инд, а значит, сад располагался в регионе Египта.

Он ссылается на средневековую карту мира Mappa Mundi, где «Рай» изображен на севере у кругового «Океана». Еще более впечатляющим является утверждение Борисова о том, что Великая пирамида Гизы стоит на месте библейского Дерева Жизни. В Библии сказано, что плод этого дерева дарит бессмертие. Исследователь обратил внимание на компьютерные модели, показавшие, что в камере пирамиды концентрируются заряженные частицы, образуя структуру, похожую на дерево с пятью ветвями.

Однако по-прежнему точная среда обитания сада остается предметом дискуссий.

Напомним, на месте библейской битвы Давида и Голиафа трехлетний ребенок нашел странный амулет.