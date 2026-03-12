Где на самом деле родилось Солнце: ученые удивили открытием

Солнце / © Pixabay

Долгое время в научном сообществе царило мнение, что наша звездная система с момента своего формирования находилась в спокойном уголке Млечного Пути. Однако последние исследования доказывают: Солнце преодолело колоссальное расстояние через космическое пространство, прежде чем оказаться на своей нынешней орбите. Именно эта пространственная миграция имела решающее значение для появления биологических видов на нашей планете.

Об этом пишет Space.

Откуда происходит Солнце

Благодаря информации, собранной спутником Gaia, создавшим самую точную трехмерную карту Млечного Пути, исследователи смогли подробно изучить космическое прошлое. Ученые проанализировали характеристики более 6,5 тысячи так называемых солнечных двойников — звезд, имеющих идентичные к Солнцу показатели температуры, массы и химического состава. Эта выборка стала самой большой в истории подобных астрономических наблюдений.

Результаты анализа указывают на то, что Солнце сформировалось примерно 4,6 миллиарда лет назад в регионе, расположенном на 10 тысяч световых лет ближе к центру галактики, чем его современное местонахождение.

Фундаментальным доказательством этой гипотезы является уровень металлического Солнца — концентрация химических элементов тяжелее водорода и гелия. Именно во внутренних частях Млечного Пути уровень металлов самый высокий, что полностью совпадает с химическим профилем нашей звезды.

Японские исследователи Дайсуке Танигучи из Токийского столичного университета и Такуджи Цудзимото из Национальной астрономической обсерватории Японии установили, что Солнце перемещалось не самостоятельно.

«Около 4–6 миллиардов лет назад произошла масштабная миграция целой популяции подобных звезд. Изучение возраста солнечных двойников показало четкий всплеск количества светил, которые сейчас находятся на том же расстоянии от галактического центра, что и мы», — отмечают ученые. Это подтверждает факт целенаправленного астрофизического процесса, а не случайности.

Причины массового перемещения звезд

Главным фактором такой миграции стала эволюция структуры самого Млечного Пути. В центре нашей галактики расположена вращающаяся массивная структура — так называемая «галактическая балка». Обычно она создает мощный гравитационный барьер, удерживающий объекты внутри.

Однако, по расчетам ученых, в период своего активного формирования эта структура сработала как своеобразный двигатель. Сначала она аккумулировала огромные объемы газа для рождения новых звезд, после чего гравитационные изменения буквально вытолкнули новообразованные светила во внешние регионы галактики.

Как космическое путешествие повлияло на возникновение жизни

Это открытие имеет критическое значение для понимания биологической эволюции на Земле. Внутренние районы галактики крайне агрессивной средой. Высокая плотность звезд приводит к частым столкновениям, а регулярные взрывы сверхновых генерируют уровень радиации, несовместимый с зарождением и развитием жизни.

Как объясняет исследователь Дайсуке Танигучи, именно бегство из опасного центра позволило Солнцу провести большую часть своей истории в более спокойном внешнем диске галактики.

«Формирование галактической балки фактически обеспечило безопасную гавань для нашей планеты, позволив биологическим процессам развиваться без сокрушительного космического воздействия», — подчеркивает ученый.

Астрономы готовятся к расширению масштабов исследования. Используя новые массивы данных от спутника Gaia, ученые планируют найти настоящих «близнецов» Солнца — звезды, сформировавшиеся в той же туманности и в то же время, что и наше светило.

Напомним, астрофизики представили новую гипотезу о завершении эволюции Вселенной. Согласно ей его финал может состояться не в виде внезапной катастрофы, а как очень длительный процесс постепенной потери массы космическими объектами.

Исследователи предполагают, что механизмы, подобные излучению Гокинга, могут действовать не только вблизи черной дыры, но и в таких объектах как белый карлик и нейтронная звезда. В таком случае сверхплотные тела со временем будут медленно терять массу из-за квантовых процессов.

По оценкам авторов модели, максимальная продолжительность существования Вселенной может составлять примерно 10^78 лет, после чего космические объекты постепенно исчезнут.