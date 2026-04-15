Где на Земле самая низкая гравитация: ученые нашли точку, где человек весит на 1% меньше

Земля не является идеальной областью, а ее масса распределена неравномерно. Это приводит к тому, что сила тяжести в разных уголках планеты ощутимо варьируется. Исследователи идентифицировали точку на поверхности планеты, где вы будете весить чуть меньше, чем где бы то ни было — и это не на вершине высочайшей горы мира.

Традиционно считается, что гравитация самая слабая на экваторе из-за центробежной силы, вызванной вращением Земли, и наибольшее расстояние от центра планеты. Однако локальные измерения показывают совсем другую картину. Самый низкий показатель ускорения свободного падения зафиксирован на вершине Уаскарана в перуанских Андах.

Там ускорение составляет примерно 9,7639 м/с2, тогда как на полюсах этот показатель достигает 9,8337 м/с2. На практике это означает, что человек весом 100 кг на горе Уаскаран технически потеряет около 1% своего веса по сравнению с пребыванием на берегу Арктики.

Почему так происходит

Ученые объясняют: гравитация зависит от трех основных факторов — широты (через вращение планеты), высоты над уровнем моря и плотности земной коры под вашими ногами. В случае с Андами, сочетание большой высоты и менее плотных пород в недрах создает уникальную аномалию.

«Благодаря сочетанию спутниковых данных GOCE и топографических карт высокого разрешения, мы теперь видим гравитационное поле Земли в таких деталях, которые были ранее недоступны. Гора Уаскаран выделяется потому, что она находится близко к экватору, но при этом поднимается высоко в разреженную атмосферу», — отметил ведущий специалист в области геодезии Кристиан Гирт.

Такие аномалии — это не просто цифры для ученых. Они помогают понять сложные процессы внутри планеты: как движутся тектонические плиты и как изменяется уровень Мирового океана. Гравитационные «ямы» и «холмы» на карте Земли указывают на скрытые структуры в мантии, формировавшие наш мир на протяжении миллионов лет.

Ученые продолжают анализировать данные эксперимента GRACE от NASA, чтобы глубже понять, как неравномерность гравитационного поля влияет на климат и геологическую стабильность разных регионов. Пока гора Уаскаран остается лидером в рейтинге мест, где земное тяготение «отпускает» нас больше всего.

Напомним, новое исследование показало, что темпы глобального потепления могли ускориться с середины 2010-х годов.

По данным анализа нескольких температурных баз, в последнее десятилетие температура возрастала примерно на 0,35°C за десятилетие, тогда как раньше — около 0,20°C. Ученые отмечают, что столь быстрое потепление не фиксировали с начала наблюдений.

Несмотря на это, превышение порога 1,5°C в отдельные годы еще не означает нарушения климатических целей, однако при нынешних темпах это может произойти уже к 2030 году. Причины ускорения совсем не определены, но дальнейшая ситуация зависит от сокращения выбросов парниковых газов.