Где не ставить роутер дома: эксперты назвали 7 мест, которые ухудшают Wi-Fi

Специалисты назвали семь мест в квартире и доме, где не стоит ставить роутер, чтобы избежать слабого Wi-Fi и сбоев в работе интернета.

Хотя кажется, что установить роутер просто — подключил и он работает, на практике местоположение имеет огромное значение. Неправильное расположение приводит к замедлению интернета, зависаниям видеозвонков и даже к тому, что Wi-Fi у соседей ловит лучше, чем в собственной квартире.

Эксперты выделяют семь основных «опасных» мест для роутера:

Рядом с телевизором

Хотя эстетически удобно спрятать устройство за ТВ, экран экранирует Wi-Fi и ухудшает сигнал. Лучше размещать роутер за шторой или в открытом месте, а не за техникой.

Шкафы и ниши

Мебель, стены, стекла и зеркала значительно глушат сигнал. Особенно зеркала отражают волны Wi-Fi в сторону, где ими не пользуются.

Микроволновая печь

Работая на частоте 2,4 ГГц, микроволновка создает помехи для Wi-Fi, замедляя интернет до минимума.

Холодильник

Слабо влияет на сигнал, но все же частично его отражает. Роутер будет работать, однако лучше ставить его подальше от бытовой техники.

Коридор

Хоть многие считают его центром квартиры, несущие стены и двери глушат сигнал, и до комнат он доходит слабее.

Неотапливаемые помещения

На даче или в сарае роутеру ничего не угрожает, но при длительном отсутствии лучше отключать его от сети. Для постоянной работы можно купить специальный уличный роутер, выдерживающий до -40°C.

Главный принцип расположения: Роутер лучше ставить в открытом пространстве, подальше от металла, зеркал, толстых стен и бытовых приборов. Для восстановления стабильности интернета эксперты советуют периодически перезагружать устройство и выключать его из розетки, чтобы «очистить» от накопленных ошибок.

Правильное расположение роутера позволяет обеспечить стабильный интернет во всех комнатах, улучшает скорость передачи данных и уменьшает риск зависаний при работе с онлайн-сервисами.

