Где располагался Эдемский сад: удивительные подсказки о местонахождении библейского рая

Археологи считают, что рай на земле не метафора, а потерянное место

На протяжении веков Эдемский сад находился на размытой границе между мифом и реальностью. Однако последние разработки в археологической теории и технологиях дистанционного зондирования вновь разожгли древний вопрос: существовал ли Эдем на самом деле, и если да, то где?

Об этом пишет The Daily Galaxy.

Новые спутниковые исследования, геопространственное картографирование и переосмысление библейской географии позволили ученым предположить, что библейский рай может находиться под Персидским заливом.

Библейские подсказки и утраченные реки

Согласно Книге Бытия 2:10–14, Эдемский сад питался одной рекой, разделявшейся на четыре: Тигр, Евфрат, Пишон и Гихон. Две из них — Тигр и Евфрат — существуют до сих пор, протекая через Турцию, Сирию и Ирак. Две другие, однако, остаются не идентифицированными.

Библейский археолог Джеймс Зауэр предположил, что неуловимый Пишон может соответствовать Вади аль-Батину — ныне высохшей речной системе, простирающейся от западной Саудовской Аравии до побережья Кувейта. Эта теория подтверждена спутниковыми снимками НАСА, которые обнаружили некогда активные русла рек, скрытые под пустынными песками. Тем временем Гихон связывают с иранской рекой Карун.

Гипотеза о затопленном рае

Одна из самых интересных недавних теорий связывает поиски Эдема с изменением климата в конце последнего ледникового периода. Археолог Юрис Заринс предполагает, что таяние ледников значительно подняло уровень моря, затопив когда-то пышный бассейн, который сейчас похоронен под Персидским заливом.

Используя спутниковое радарное снимание, Заринс идентифицировал русла рек, которые когда-то текли через центральную и южную Аравию в залив. Если эта теория верна, Эдем мог располагаться в стратегической точке, где когда-то сходилось четыре реки, а теперь это место скрыто под слоями соленой воды и осадка.

Символический рай или потерянное место

Для многих современных теологов Эдемский сад не является географическим местом, а символическим нарративом. Такие ученые как Франческа Ставракопулу и Марк Лойхтер утверждают, что Эдем представлялся как идеализированный мир, отражающий темы невиновности, изгнания и моральной ответственности.

«Эдемский сад – это мифический ландшафт, созданный из коллективной памяти региона, а не одна точка GPS», – заявил Марк Лойхтер, профессор Университета Темпля.

По мнению историков, рассказ об Эдеме мог быть вдохновлен чрезвычайным плодородием южной Месопотамии — особенно болот близ Басры в современном Ираке. Эти земли, сформированные слиянием Тигра и Евфрата, были домом для развитых обществ и легендарных садов. Таким образом, Эдемский сад может быть не единственным местом, а поэтическим отражением целого мира, когда-то процветавшего между реками.

