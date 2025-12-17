- Дата публикации
-
- Категория
- Наука и IT
- Количество просмотров
- 100
- Время на прочтение
- 1 мин
Где заканчивается Солнце: ученые впервые определили точную границу
Солнце не имеет четкого твердого предела, а постепенно переходит в космическое пространство через свою атмосферу.
Ученые впервые создали подробные карты внешнего края солнечной атмосферы — движущегося предела, где солнечный материал окончательно покидает Солнце.
Об этом пишет Space.
Речь идет о поверхности Альвена — границе, за которой солнечный ветер вырывается из магнитного воздействия Солнца и безвозвратно следует в межпланетное пространство. Новые карты показывают, что этот предел становится больше, грубее и неровнее в периоды повышенной солнечной активности.
«Раньше мы могли только оценить границы Солнца издалека, не имея возможности проверить, получили ли мы правильный ответ. Но теперь у нас есть точная карта, которую мы можем использовать для навигации по ней при ее изучении», — сказал ведущий автор исследования, опубликованного в журнале The Astrophysical Journal Letters, Сэм Бедман из Центра астрофизики Гарвардского и Смитсоновского институтов.
Точное понимание этого предела имеет ключевое значение для объяснения фундаментальных вопросов физики Солнца, в частности аномального нагрева короны. Оно также важно для прогнозирования космической погоды и защиты спутников, энергосистем и астронавтов от солнечных бурь.
Напомним, солнечный зонд Parker Solar Probe впервые зафиксировал в деталях, как часть магнитного материала после мощного выброса снова падает обратно на Солнце. Новые данные получили в рекордное сближение аппарата со звездой в декабре 2024 года.