Где заканчивается Солнце: ученые впервые определили точную границу

Ученые впервые создали подробные карты внешнего края солнечной атмосферы — движущегося предела, где солнечный материал окончательно покидает Солнце.

Речь идет о поверхности Альвена — границе, за которой солнечный ветер вырывается из магнитного воздействия Солнца и безвозвратно следует в межпланетное пространство. Новые карты показывают, что этот предел становится больше, грубее и неровнее в периоды повышенной солнечной активности.

«Раньше мы могли только оценить границы Солнца издалека, не имея возможности проверить, получили ли мы правильный ответ. Но теперь у нас есть точная карта, которую мы можем использовать для навигации по ней при ее изучении», — сказал ведущий автор исследования, опубликованного в журнале The Astrophysical Journal Letters, Сэм Бедман из Центра астрофизики Гарвардского и Смитсоновского институтов.

Точное понимание этого предела имеет ключевое значение для объяснения фундаментальных вопросов физики Солнца, в частности аномального нагрева короны. Оно также важно для прогнозирования космической погоды и защиты спутников, энергосистем и астронавтов от солнечных бурь.

Напомним, солнечный зонд Parker Solar Probe впервые зафиксировал в деталях, как часть магнитного материала после мощного выброса снова падает обратно на Солнце. Новые данные получили в рекордное сближение аппарата со звездой в декабре 2024 года.