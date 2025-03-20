Где живут самые большие пауки в мире: большинству людей никогда туда не добраться

Явление глубоководного гигантизма позволило некоторым видам морских пауков вырасти до размеров большой тарелки. Но увидеть этих монстров дайверам-туристам не удастся, так как они обитают только на дне субантарктического моря.

Исследователи из Института океана имени Шмидта сфотографировали потрясающего морского паука, размером с большую обеденную тарелку, ползающего по морскому дну возле Южных Сандвичевых островов. Это один из самых отдаленных районов мира, который представляет собой архипелаг вулканического происхождения недалеко от Антарктиды.

Об этом пишет Live Science.

Морские пауки, или пикногониды, – это дальние родственники наземных пауков. Размах их ног может достигать 60 см, что вдвое больше, чем у самых больших наземных представителей паукообразных.

"В нашем мировом океане известно около 1500 видов, и они варьируются по размеру от бесконечно малых до достаточно больших, чтобы соперничать с обеденной тарелкой или сервировочным блюдом среднего размера. Они многочисленны и особенно большие в полярных регионах из-за глубоководного гигантизма. Огромное давление и низкие температуры, которые для людей являются препятствием, позволяют некоторым животным иметь очень медленный метаболизм и достигать гигантских размеров", – написали представители Института океана на своей странице в Facebook.

Паук, изображение которого показали исследователи, был снят на глубине 2104 метра.

"Плавучесть океанской жизни означает, что им не нужно бороться с гравитацией, и именно это позволяет многим из них вырастать до таких огромных размеров, не разрушаясь под собственным весом", – пояснил режиссер фильмов о дикой природе Лео Ричардсон.

Глубоководный гигантизм особенно распространен ближе к полюсам, то есть в районах с более холодной водой. По словам исследователей, вблизи Антарктиды встречается особенно много морских пауков-гигантов.

Напомним, биологи рассказали о самом большом наземном животном Антарктиды, которое замерзает, чтобы выжить. Речь идет о 6-миллиметровом бескрылом насекомом Belgica antarctica, также известным как антарктический мокрец.

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