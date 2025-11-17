Ген, делающий волосы рыжими, скрывает еще одну функцию: ученые совершили новое открытие

Рыжие волосы / © Unsplash

Реклама

Новое исследование проливает свет на неожиданную двойную функцию гена MC1R, известного, прежде всего, как генетический маркер рыжего цвета волос. Оказалось, что этот ген, кроме пигментации, оказывает существенное влияние на скорость регенерации тканей. В частности, замедляя заживление ран у мышей с рыжей шерстью.

Об этом опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Связь между пигментацией и воспалением

Ген MC1R кодирует одноименный белок, активность которого определяет соотношение красно-желтых и коричневых пигментов в волосяных фолликулах. У людей с рыжими волосами этот белок, как правило, частично или полностью неактивен. Именно эта неактивность, как установили исследователи, является ключевым фактором замедления заживления.

Реклама

Это связано с тем, что MC1R выполняет критическую функцию в коже, регулируя воспалительный ответ организма. Когда ген неактивен, воспаление длится дольше или интенсивнее. Это является одним из основных препятствий для эффективной и быстрой затяжки поврежденных тканей.

Экспериментальное подтверждение на модели мышей

Для подтверждения гипотезы ученые провели эксперимент на двух группах мышей:

Рыжие мыши (с неактивным MC1R). Черные мыши (с активным MC1R).

После нанесения стандартизированных порезов (шириной 4 миллиметра) на спинах животных зафиксировали существенную разницу в скорости восстановления. Через неделю раны у черных мышей зажили почти полностью — на 93%, тогда как у рыжих — всего на 73%.

Поскольку процессы заживления ран обладают высокой степенью консервативности между мышами и людьми, исследователи протестировали возможность терапевтического воздействия на этот механизм. Они искусственно увеличили активность белка MC1R у черных мышей с помощью специальных лекарственных средств, тем самым подавляя воспаление.

Реклама

Через 14 дней после ранения мыши, которым наносили лекарство, показали заживление на 63%, что более чем вдвое превышает показатель контрольной группы, получившей физраствор (только 30% заживления).

Как докладывают исследователи, эти результаты открывают значимые перспективы. Поскольку неконтролируемое воспаление является частой причиной хронических ран (например, у пациентов с сахарным диабетом), препараты, направленные на активацию MC1R, могут стать новой стратегией лечения. Они потенциально способны ускорять регенерацию тканей и улучшать качество заживления не только у рыжеволосых, но и у любых пациентов, страдающих замедленным восстановлением из-за воспаления.

Напомним, шерстистые мамонты могут оказаться на грани возвращения к жизни — об этом свидетельствует новый научный прорыв, открывший исследователям доступ к недоступным ранее уникальным данным.

Новое исследование показывает, что неандертальцы никогда полностью не вымерли.