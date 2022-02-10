Генеральная уборка в космической капсуле: "Аполлон-16" готовят к годовщине запуска на Луну

Генеральная уборка в космической капсуле: "Аполлон-16" готовят к годовщине запуска на Луну

В последний раз там наводили порядок еще до пандемии.

Генеральная уборка в космической капсуле. Легендарный "Аполлон-16" (Apollo 16) готовится к годовщине запуска на Луну.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 10 февраля.

Капсулу, которая весит 6,5 тонны и высотой более 3 метров, хранят в музее Космического Ракетного центра США. И в последний раз уборку в ней делали еще до пандемии. За это время внутри исторического аппарата накопилось немало мусора. Его оставили недобросовестные посетители.

Уборщики говорят – находили там ложки, карандаши и даже помады. А еще гости часто любят забирать себе куски обшивки. Впрочем, несмотря на это, капсула до сих пор в хорошем состоянии. И уже в апреле ее заберут на празднование 50-летия со дня успешной высадки человека на Луну.

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