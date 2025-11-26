Генератор, получающий энергию из воздуха: ученые разработали новую революционную технологию

Генератор

Команда инженеров Гонконгского университета представила новый тип генератора, который получает электроэнергию из влаги воздуха и способен работать не только в условиях высокой, но и низкой влажности. Разработка может стать альтернативным источником питания для умных гаджетов и систем ИИ, которые нуждаются в бесперебойной энергии.

Об этом сообщило издание Tech Xplore.

Исследователи под руководством профессора Дон-Мьон Шина создали генератор MEG с катионным гидрогелем нового типа. Именно он обеспечивает длительную и стабильную работу устройства — без резких просадок напряжения и с высокой эффективностью в широком диапазоне влажности.

Технология MEG генерирует энергию благодаря движению ионов внутри гидрогеля. У традиционных моделей это вызывает трудности: быстрое истощение, большое внутреннее сопротивление и зависимость от влажной среды. Новая разработка убирает эти ограничения.

Гидрогель создан по специальной двухэтапной технологии нагрева, которая формирует градиент концентрации соли. Именно этот градиент позволяет стабильно вырабатывать энергию: показатели достигают 42,1 мВт/м² при влажности 80% и 13,8 мВт/м² даже при 30% — условиях, характерных для большинства суши на планете.

Устройство также имеет низкое внутреннее сопротивление (2-4 кОм), близкое к параметрам бытовой электроники. Это означает, что MEG способен напрямую питать малые девайсы без дополнительных элементов. Опыты показали, что генератор сохраняет стабильное напряжение не менее 50 дней. Команда смогла запустить от MEG и умное окно, которому требуется высокое рабочее напряжение — около 40 В.

Первый автор исследования Енджонг Ким отметил, что эта разработка «приближает создание автономных энергетических систем в реальных условиях».

Профессор Шин добавил: новый MEG может уменьшить размеры устройств и продлить их ресурс — от домашних датчиков до гаджетов и элементов «умных» зданий.

