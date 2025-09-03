Генетическая катастрофа почти уничтожила неандертальцев 110 тысяч лет назад: что обнаружили ученые

Неандертальцы / © Associated Press

Примерно 110 тысяч лет назад неандертальцы пережили резкое сокращение численности. Ученые выяснили, что их популяция столкнулась с эффектом «бутылочного горлышка» — явлением, когда резкое уменьшение количества особей приводит к потере большинства генетического разнообразия.

Об этом сообщило издание Discovery Magazine.

Происхождение неандертальцев восходит к древним евразийским популяциям, которые существовали 500-250 тысяч лет назад. Со временем они постепенно превратились в классических неандертальцев, однако процесс оказался сложнее, чем считалось ранее.

Чтобы проследить эволюцию, ученые исследовали ДНК людей из крупнейшей коллекции донеандертальских останков, найденных в Испании (возрастом около 430 тыс. лет), а также образцы ДНК ранних неандертальцев из Хорватии (130-120 тыс. лет). Сравнение показало значительное уменьшение генетического разнообразия между этими двумя этапами.

По мнению исследователей, причиной могли стать природные катаклизмы, эпидемии или другие факторы, которые резко сократили численность групп. Подобные примеры известны и в новейшей истории. Так, в XIX веке в США популяция бизонов с миллионов особей сократилась до нескольких сотен. Хотя стада удалось восстановить, генетические потери оказались неотвратимыми.

Дополнительным подтверждением сокращения разнообразия стали исследования каналов внутреннего уха. Оказалось, что у классических неандертальцев анатомическое разнообразие было значительно ниже, чем у их предков. Это свидетельствует о масштабной генетической потере, которая произошла около 110 тысяч лет назад.

