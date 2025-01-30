Генетическая революция: ученые разработали "ДНК-ножницы" для борьбы с раком

В ходе экспериментов с лимфомой, одной из форм рака крови, команда обнаружила гены, ускоряющие развитие болезни. Используя новый инструмент, исследователи смогли комбинировать Cas12a с другими методами правки, осуществляя сложные генетические модификации.

Австралийские ученые сделали значительный шаг в борьбе с раком, создав новый инструмент для редактирования генов, обещающий существенно улучшить изучение и лечение этой опасной болезни. Исследователи из Института исследований рака имени Оливии Ньютон-Джон вместе с международными партнерами разработали усовершенствованную модель генного редактирования на базе фермента Cas12a. Это открытие дает надежду на более точные генетические манипуляции, которые могут изменить подход к лечению онкологических заболеваний.

Автор опубликовал свое исследование в "Nature communications".

Фермент Cas12a, в отличие от широко используемого Cas9, способен одновременно удалять несколько генов с повышенной точностью. Доктор Эдди Ла Марка, автор исследования, опубликованного в журнале Nature Communications, отметил: "Впервые Cas12a был применен в доклинических моделях, что значительно расширяет наши возможности в области геномной инженерии".

В ходе экспериментов с лимфомой, одной из форм рака крови, команда обнаружила гены, ускоряющие развитие болезни. Используя новый инструмент, исследователи смогли комбинировать Cas12a с другими методами правки, осуществляя сложные генетические модификации. Это позволило им не только удалять, но и активировать разные гены одновременно.

Вэй Цзинь и Йексуан Денг, члены команды исследователей, отметили, что сочетание моделей Cas12a и измененной версии Cas9 открывает новые возможности для моделирования сложных генетических заболеваний. Такой подход может значительно облегчить понимание молекулярных механизмов, лежащих в основе многих видов рака.

Профессор Марк Герольд, один из ведущих ученых, подчеркнул важность этого достижения: "Мы уверены, что наша работа побуждает другие исследовательские группы внедрять доклиническую модель Cas12a, которая вместе с библиотеками скрининга станет мощным инструментом для генного редактирования".

Одним из главных преимуществ новой технологии есть возможность одновременного редактирования нескольких генов, что открывает путь к созданию инновационных методов лечения тяжелых заболеваний. В то время, как исследователи приближаются к клиническому использованию этой методики, они параллельно работают над обеспечением ее безопасного применения для пациентов.

"Доклиническая модель Cas12a не только углубляет наше понимание раковых процессов, но и способствует ускорению внедрения инструментов CRISPR в клиническую практику", – подытожил профессор Герольд. Цель ученых — обеспечить безопасность и эффективность новых методов лечения, основанных на генетических инновациях для будущего здоровья пациентов.