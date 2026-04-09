Генетически отредактированная пшеница: как ученые меняют будущее хлеба

Хлеб и выпечка сейчас не очень полезны, особенно если зерно для муки проходит ультраобработку. Однако в ближайшие годы хлеб, печенье и выпечка могут стать гораздо питательнее, ведь британские ученые сообщили о прорыве в селекции пшеницы — теперь они могут генетически редактировать пшеницу.

Что такое генетическое редактирование пшеницы и как его проводят — рассказали исследователи из Rothamsted Research.

Ученые разработали пшеницу, снижающую риск канцерогенов

Ученые из научно-исследовательского центра Ротамстеда разработали пшеницу со значительно сниженным содержанием аспарагина. Новый сорт пшеницы не влияет на урожайность, но будет полезен людям.

Для создания нового сорта пшеницы был использован метод генетического редактирования. Исследования, проводившиеся два года, показали, что пшеница, выращенная с использованием геномного редактирования CRISPR, может снижать концентрацию свободного аспарагина.

Это аминокислота, которая превращается в токсичное и, вероятно, канцерогенное соединение акриламид. Он образуется в процессе жарки и выпекания.

Исследователи сравнивали линии пшеницы, отредактированные с помощью CRISPR, с линиями, подвергавшимися традиционному мутагенезу. Первый вариант показал понижение содержания свободного аспарагина в зерне на 59%. Двойное редактирование зерна почти полностью убрало риск образования канцерогенов — на 93%.

Обычная пшеница, выведенная в традиционных условиях, достигла отметки в 50% снижении содержания свободного аспарагина, но с потерей урожайности почти на четверть.

Исследовательница и доктор научно-исследовательского центра Навнит Каур добавила, что новая технология редактирования сельскохозяйственных культур сможет кардинально повлиять на пользу продуктов и облегчить работу аграриев. Но на такое генетическое редактирование нет нормативно-правовой базы.

Из отредактированного зерна испекли печенье и хлеб. Эти продукты продемонстрировали существенное понижение уровня акриламида. А в некоторых случаях после запекания хлеба концентрация акриламида вообще опускалась за пределы обнаружения.

«Пшеница с низким содержанием акриламида может позволить предприятиям отвечать меняющимся стандартам безопасности без ущерба качеству продукции и значительных затрат. Это также дает возможность снизить влияние акриламида на потребителей через еду», — заявил профессор, руководивший исследованием, Найджел Галфорд.

Что еще нужно знать о пшенице

Пшеница является одной из древнейших зерновых культур. За годы она приобрела разнообразие, и именно поэтому сегодня мы можем выбирать ту, которая не будет вредить здоровью.

Различают мягкую и твердую пшеницу. Мягкая используется для создания муки, ведь содержит относительно мало клейковины и много крахмала.

Из твердой пшеницы, содержащей много белков и клейковины, производят качественные макароны, кускус и булгур. Также есть «родственники» пшеницы — это спельта и камут.

Самой полезной из них является спельта. Она чаще всего выращивается без химикатов, ведь вредители не могут проникнуть сквозь толстую оболочку. Также в ней гораздо больше минералов и витаминов. А глютен в ней легче усваивается организмом.

Лучше всего выбирать изделия из цельнозерновой пшеницы. Мука из нее содержит отруби и витамин Е. Мука из такой пшеницы может поддерживать стабильный уровень сахара в крови и положительно влиять на пищеварение.