Генетический прорыв: в Британии появились на свет здоровые "дети троих родителей"

Беременность / © Freepik

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В Британии родились первые в мире дети благодаря уникальной технологии экстракорпорального оплодотворения с донорской митохондриальной ДНК. Это первый успешный результат клинического испытания, открывающего новую эру в борьбе с наследственными болезнями.

Об этом пишет Science Alert.

В рамках исследования в центре репродуктивной медицины в Ньюкасле 22 женщины прошли лечение, в результате чего родилось восемь здоровых детей — четыре мальчика и четыре девочки. У большинства новорожденных количество дефектной митохондриальной ДНК было снижено на 95–100%, что практически исключает риск наследственных заболеваний.

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Митохондриальные заболевания, которые наблюдаются у одного из пяти тысяч младенцев, не поддаются лечению и могут привести к слепоте, диабету и мышечной атрофии. Новый метод предполагает использование здоровой ДНК от донора митохондрий, наряду с яйцеклеткой матери и спермой отца.

Хотя часть экспертов называет таких детей «триродительскими», ученые не поддерживают этот термин, ведь только 0,1% генетического материала ребенка происходит от донора.

Этические дискуссии вокруг методики продолжаются. В частности, в США и Франции такая процедура пока не разрешена. Некоторые религиозные круги выражают обеспокоенность потенциальным созданием «дизайнерских детей». В то же время эксперты считают: когда речь идет о предотвращении тяжелых генетических болезней — польза преобладает над рисками.

Сейчас все восемь детей чувствуют себя хорошо. Один из них имел незначительное нарушение сердечного ритма, которое успешно устранили. За их здоровьем будут внимательно наблюдать в течение следующих лет.

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Напомним, мексиканские ученые обнаружили, что классическая музыка оказывает положительное влияние на сердечный ритм еще нерожденных детей. В исследовании, охватившем 36 беременных женщин, ученые проанализировали, как успокаивающая музыка влияет на вариабельность сердечного ритма плода — важный показатель развития вегетативной нервной системы. Для эксперимента участникам включали композиции Камиля Сен-Санса («Лебедь») и Абундио Мартинеса («Arpa de Oro»).