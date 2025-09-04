Генетики обнаружили прародину всех славян

ДНК-тест / © Getty Images

Масштабное международное исследование древней ДНК впервые с высокой точностью определило географическую прародину всех славянских народов. Речь идет о регионе, который сегодня охватывает южную Беларусь и северную Украину.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Международная исследовательская группа ученых из Германии, Австрии, Польши, Чехии и Хорватии во главе с консорциумом HistoGenes с помощью новейших технологий проанализировала генетические данные 555 древних людей, останки которых были обнаружены на территории современной Германии, Польши, Хорватии, России и других стран.

Ключевым методом было сравнение геномов людей, которые жили на этих землях до так называемой «славянской эры» (до VI века н. э.), с геномами тех, кто жил во время распространения славянской культуры.

Как оказалось, примерно в VI-VIII веках произошло радикальное изменение в генофонде Центральной и Восточной Европы.

Люди славянского периода (после 600 года н. э.) имели новый генетический компонент, который ранее почти отсутствовал в Центральной Европе и на Балканах. Этот компонент очень похож на ДНК современных белорусов, литовцев и латышей.

Это «северо-восточное» генетическое наследие на северо-западных Балканах (Хорватия) составляло около 82%, в восточной Германии — около 83%, в Польше и на северо-западе Украины около 93%.

В исследовании говорится, что генетически предки славян ближе всего к населению бронзового века Балтийского региона. Однако, в отличие от «чистых» балтов, славяне имеют гораздо большее наследие от ранних европейских земледельцев.

Это означает, что славянский генофонд является результатом древнего смешения: около 70% наследия связано с балтами бронзового века, около 30% наследия обогащено генами EEF.

Это историческое смешение произошло около 1000 года до нашей эры, что совпадает с периодом распада балто-славянского языкового единства.

Компьютерная модель MOBEST определила наиболее вероятное место, где произошло это смешение и где в начале нашей эры проживало хорошо сформированное праславянское население. Это регион, охватывающий южную Беларусь и северную Украину.

