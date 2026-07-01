Генетики приблизились к разгадке старения: можно ли его остановить

Старение / © pexels.com

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Международная группа ученых во главе с Эдинбургским университетом нашла редкую генетическую болезнь, из-за которой люди стареют гораздо быстрее. Это исследование впервые показало, как «биологические часы» в нашей ДНК влияют на появление старческих болезней.

Об этом сообщает Daily Mail.

Новую болезнь учащенного старения назвали синдромом Хейна-Спрула-Джексона (HESJAS). Она приводит к тому, что характерные для старости проблемы со здоровьем и изменения в тканях организма возникают у пациентов в более молодом возрасте.

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«Глубоко изучая редкое заболевание, наши коллеги получили новое понимание биологии старения человека», — отметил директор Института генетики и рака Эдинбургского университета профессор Йорис Вельтман.

В исследовании, к которому присоединились 76 ученых из разных стран, объясняется, что со временем на ДНК человека накапливаются особые метки, известные как метилирование ДНК. Они выполняют роль биологических часов, по которым можно точно определить возраст человека.

У пациентов с выраженным синдромом HESJAS эти метки появляются в тех же местах ДНК, что и при обычном старении, однако этот процесс происходит в несколько раз быстрее.

Из-за такого ускорения у больных гораздо раньше обнаруживают такие признаки старости, как:

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снижение выработки клеток крови (из-за чего человек становится более уязвимым к инфекциям);

остеопороз (хрупкость костей);

выпадение волос.

Руководители научной группы отмечают, что открытие дает совершенно новый взгляд на процессы жизнедеятельности человеческого организма и открывает путь к созданию медицинских препаратов против возрастных заболеваний. Сейчас авторы уже планируют следующие этапы исследований.

«Это было очень интересно — выявить редкое генетическое заболевание человека, которое помогает нам понять роль этих часов для нашего долгосрочного здоровья в пожилом возрасте», — отметил руководитель исследования из Института генетики и рака профессор Эндрю Джексон.

Напомним, МРТ годами считалось ключевым этапом диагностики рака простаты. Однако новое международное исследование показало, что менее дорогой метод может обеспечить такие же результаты.

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