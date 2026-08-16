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Гены древних людей помогли пережить последний ледниковый период: что выяснили ученые
Ученые выяснили, как генетика древних людей повлияла на их адаптацию к холоду.
Генетические изменения могли помочь древним людям адаптироваться к суровому холоду во время последнего ледникового периода. К такому выводу пришли исследователи Токийского университета, проанализировав древние геномы представителей культуры дзомон.
Об этом пишет Сikavosti.
Культура демонов существовала на Японском архипелаге примерно от 16 тысяч до 3 тысяч лет назад. Ученые исследовали ДНК 25 человек, живших около 5400–2300 лет назад, и сравнили ее с 17 ранее изученными древними геномами.
Исследователи обнаружили генетические варианты, связанные с адаптацией к холоду. В частности, речь идет о механизмах выработки тепла с помощью коричневой жировой ткани без дрожания мышц.
Один из таких вариантов у людей дзомон встречался примерно в 73% случаев, тогда как в современных восточноазиатских популяциях — всего в 17%.
Также ученые обнаружили признаки естественного отбора генов, связанных с массой тела и обменом жиров. По мнению авторов исследования эти изменения могли помогать организму одновременно накапливать энергию и эффективно использовать ее для выработки тепла.
Интересно, что подобные генетические особенности обнаружили и у гренландских инуитов. Ученые предполагают, что это пример сходящейся эволюции, когда разные народы независимо приобретают подобные приспособления через жизнь в подобных условиях.
Генетический анализ также показал, что сильнейший естественный отбор в пользу одного из «холодовых» вариантов, вероятно, происходил именно в последний ледниковый период. После потепления это давление ослабло.
В то же время исследователи отмечают, что часть выводов остается гипотетической. Воспроизвести образ жизни и физиологию людей, живших тысячи лет назад, довольно сложно.
Несмотря на это, результаты позволяют лучше понять, как люди адаптировались к экстремальному холоду и почему следы этих давних изменений сохраняются в геноме современных людей.
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