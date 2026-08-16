Гены древних людей помогли пережить последний ледниковый период: что выяснили ученые

Ледник

Реклама

Генетические изменения могли помочь древним людям адаптироваться к суровому холоду во время последнего ледникового периода. К такому выводу пришли исследователи Токийского университета, проанализировав древние геномы представителей культуры дзомон.

Об этом пишет Сikavosti.

Реклама

Культура демонов существовала на Японском архипелаге примерно от 16 тысяч до 3 тысяч лет назад. Ученые исследовали ДНК 25 человек, живших около 5400–2300 лет назад, и сравнили ее с 17 ранее изученными древними геномами.

Реклама

Исследователи обнаружили генетические варианты, связанные с адаптацией к холоду. В частности, речь идет о механизмах выработки тепла с помощью коричневой жировой ткани без дрожания мышц.

Один из таких вариантов у людей дзомон встречался примерно в 73% случаев, тогда как в современных восточноазиатских популяциях — всего в 17%.

Также ученые обнаружили признаки естественного отбора генов, связанных с массой тела и обменом жиров. По мнению авторов исследования эти изменения могли помогать организму одновременно накапливать энергию и эффективно использовать ее для выработки тепла.

Интересно, что подобные генетические особенности обнаружили и у гренландских инуитов. Ученые предполагают, что это пример сходящейся эволюции, когда разные народы независимо приобретают подобные приспособления через жизнь в подобных условиях.

Реклама

Генетический анализ также показал, что сильнейший естественный отбор в пользу одного из «холодовых» вариантов, вероятно, происходил именно в последний ледниковый период. После потепления это давление ослабло.

В то же время исследователи отмечают, что часть выводов остается гипотетической. Воспроизвести образ жизни и физиологию людей, живших тысячи лет назад, довольно сложно.

Несмотря на это, результаты позволяют лучше понять, как люди адаптировались к экстремальному холоду и почему следы этих давних изменений сохраняются в геноме современных людей.

Ранее ученые предупредили об опасности продающих онлайн мумифицированных человеческих и животных останков. На них могут храниться опасные грибки и другие микроорганизмы. Исследователи проанализировали 128 онлайн-объявлений и в 13 случаях выявили признаки грибковой колонизации. В то же время, отсутствие видимой плесени не гарантирует безопасности. Ученые предполагают, что именно микроорганизмы могли быть одной из причин историй о «проклятии мумий». Опасность касается не только покупателей — при упаковке и доставке с останками могут контактировать курьеры, работники складов и таможенники.

Реклама

Новости партнеров