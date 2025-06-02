Геомагнитные бури заставляют спутники Starlink преждевременно возвращаться на Землю

Геомагнитные бури снижают орбитальную высоту спутников Starlink / © Associated Press

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Согласно новому исследованию, геомагнитные бури снижают орбитальную высоту спутников Starlink. Таким образом, они увеличивают вероятность их преждевременного восхождения и падения обломков на Землю.

Об этом говорится в universemagazine.

Starlink под прицелом ученых

Исследовательская группа во главе с Дэнни Оливейрой из Центра космических полетов им. Годдарда (NASA) изучила траектории Starlink с 2020 по 2024 годы — период, совпавший с активной фазой солнечного цикла. Их анализ показал четкую зависимость между магнитной активностью Солнца и снижением спутников. За пятилетку 523 спутника Starlink покинули орбиту ранее запланированного срока.

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Причиной этому является нагрев верхних слоев атмосферы из-за солнечных вспышек, что приводит к их расширению. Поэтому увеличивается сопротивление для спутников, и они быстрее теряют высоту. При сильной буре орбитальная жизнь аппарата может сократиться на 10–12 суток. Это может помешать плановому вхождению в атмосферу, которое компания SpaceX обычно организует для безопасной утилизации аппаратов.

Угроза с неба: обломки могут достигать земной поверхности

Еще одно серьезное последствие — уменьшение времени, которое спутники проводят в плотных слоях атмосферы, что повышает вероятность того, что отдельные части не успеют полностью сгореть. Так, в 2024 году фрагмент весом 2,5 кг упал на ферму в канадской Саскачеване. Хотя SpaceX уверяет, что обломки не представляют опасности, ученые отмечают: непредсказуемые вспышки Солнца делают такие случаи все более вероятными.

Будущее на орбите — вызов для человечества

По данным астронома Джонатана Макдауэлла (Гарвард), сейчас на орбите находится более 7500 спутников Starlink, а в планах SpaceX — расширить сеть до 42 тысяч. Учитывая аналогичные амбиции других компаний, это серьезно усложняет управление космическим трафиком.

Ученые предупреждают, что человечество входит в эру, когда околоземное пространство становится очень насыщенным. Спутники сходят с орбиты почти еженедельно, а в скором времени это может стать обычным ежедневным событием. Понимание влияния Солнца на орбитальную стабильность критически важно не только для сохранения спутниковой инфраструктуры, но и безопасности жителей Земли.

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Пока результаты исследования обнародованы в виде препринта, поэтому нуждаются в независимой экспертизе. Однако уже сейчас это исследование дает новое представление о взаимосвязи между космосом и современной техносферой.

Напомним, ранее стало известно, что Земля однажды может быть выброшена из Солнечной системы из-за непредсказуемой траектории звезды, которая будет проходить опасно близко.

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