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Геомагнитные бури заставляют спутники Starlink преждевременно возвращаться на Землю
Повышенная солнечная активность, связанная с приближением пика текущего 11-летнего солнечного цикла, оказывается, может иметь неожиданные последствия для находящихся на низкой орбите спутников.
Согласно новому исследованию, геомагнитные бури снижают орбитальную высоту спутников Starlink. Таким образом, они увеличивают вероятность их преждевременного восхождения и падения обломков на Землю.
Об этом говорится в universemagazine.
Starlink под прицелом ученых
Исследовательская группа во главе с Дэнни Оливейрой из Центра космических полетов им. Годдарда (NASA) изучила траектории Starlink с 2020 по 2024 годы — период, совпавший с активной фазой солнечного цикла. Их анализ показал четкую зависимость между магнитной активностью Солнца и снижением спутников. За пятилетку 523 спутника Starlink покинули орбиту ранее запланированного срока.
Причиной этому является нагрев верхних слоев атмосферы из-за солнечных вспышек, что приводит к их расширению. Поэтому увеличивается сопротивление для спутников, и они быстрее теряют высоту. При сильной буре орбитальная жизнь аппарата может сократиться на 10–12 суток. Это может помешать плановому вхождению в атмосферу, которое компания SpaceX обычно организует для безопасной утилизации аппаратов.
Угроза с неба: обломки могут достигать земной поверхности
Еще одно серьезное последствие — уменьшение времени, которое спутники проводят в плотных слоях атмосферы, что повышает вероятность того, что отдельные части не успеют полностью сгореть. Так, в 2024 году фрагмент весом 2,5 кг упал на ферму в канадской Саскачеване. Хотя SpaceX уверяет, что обломки не представляют опасности, ученые отмечают: непредсказуемые вспышки Солнца делают такие случаи все более вероятными.
Будущее на орбите — вызов для человечества
По данным астронома Джонатана Макдауэлла (Гарвард), сейчас на орбите находится более 7500 спутников Starlink, а в планах SpaceX — расширить сеть до 42 тысяч. Учитывая аналогичные амбиции других компаний, это серьезно усложняет управление космическим трафиком.
Ученые предупреждают, что человечество входит в эру, когда околоземное пространство становится очень насыщенным. Спутники сходят с орбиты почти еженедельно, а в скором времени это может стать обычным ежедневным событием. Понимание влияния Солнца на орбитальную стабильность критически важно не только для сохранения спутниковой инфраструктуры, но и безопасности жителей Земли.
Пока результаты исследования обнародованы в виде препринта, поэтому нуждаются в независимой экспертизе. Однако уже сейчас это исследование дает новое представление о взаимосвязи между космосом и современной техносферой.
Напомним, ранее стало известно, что Земля однажды может быть выброшена из Солнечной системы из-за непредсказуемой траектории звезды, которая будет проходить опасно близко.