Геродот не ошибался: ученые подтвердили страшную правду о скифах

Геродот утверждал, что скифы часто использовали кожу для изготовления колчан.

Древнегреческий историк и географ Геродот часто распространял ложную информацию, которую выдавал за факты, но он оказался прав, когда рассказал, что "злобные скифы " снимали кожу с убитых врагов и делали из нее колчан для стрел.

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Об этом свидетельствуют последние научные работы, передает УНИАН со ссылкой на научный журнал Plos.

Группа археологов из Копенгагенского университета (Дания) провела анализ обрезков кожи, полученных из скифских захоронений на юге Украины, который показал, что некоторые колчаны имеют в своей конструкции элементы человеческого происхождения.

"Наши результаты показывают, что для кожевенных изделий скифы в основном использовали одомашненных животных, таких как овцы, козы, крупный рогатый скот и лошади, тогда как меха делали из диких животных, таких как лиса, белка и кошачьи", — говорится в публикации.

Но неожиданным оказалось то, что в двух образцах были найдены образцы человеческой кожи, что является прямым доказательством правдивости слов Геродота в этом случае.

Геродот жил в 5 веке до нашей эры, примерно в то время, когда скифское общество было на пике своего развития. Скифам он уделил одно из своих произведений, где писал, что они обезглавливают своих врагов, чтобы эти головы были доказательством победы, которую можно показать царю.

Также Геродот утверждал, что с головы убитого снимали скальп, который потом использовали как полотенце, которое вешали на узбек коня. Воин получал свой статус в зависимости от количества таких "полотенец".

"Многие скифы даже изготовляли одежду для ношения из этих скальпов, сшивая их вместе, как кожаные пальто", — писал Геродот, также вспоминая об изготовлении колчан из человеческой кожи.

Проведенные анализы показали, что на 45 клочках кожи, выкопанных в 14 различных местах захоронений, были найдены фрагменты человеческой кожи. Причем элементы человеческой кожи обнаружили на колчанах для стрел, которые легко распознаны по конструкции.

Эксперты говорят, что колчан был изготовлен не только из человеческой кожи, большая часть материала принадлежит кожа нескольких животных и только верхняя часть была изготовлена из кожи человека.

Эксперты считают, что скифы делали колчан из любой кожи, которая была для них доступна, а сверху накладывали более редкий материал.

Напомним, ранее сообщалось, что в Италии ученые раскопали гробницу, которой 2600 лет нашли внутри.

Кроме того, мы ранее информировали, что через 20 лет поисков нашли сверхсекретную подлодку, которая затонула во время Второй мировой.

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