Клетки хомяка соединили с клетками водоросли / Иллюстративное изображение / © Фото из открытых источников

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Ученые объединили генетический материал красной водоросли и клеток хомяка, создав необычные лабораторные гибриды, получившие название «планималы» и сохраняющие чужеродную ДНК даже после более чем 150 поколений деления.

О необычном эксперименте международной команды под руководством ученых Токийского университета пишет ScienceAlert.

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Что такое планимал и почему он необычен

Название planimal родилось из слияния двух английских слов — plant (растение) и animal (животное). И это не просто забавное прозвище: ученые действительно объединили генетический материал представителей этих двух групп живых организмов.

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Для эксперимента использовали клетки китайского хомяка и одноклеточную красную водоросль Cyanidioschyzon merolae . В результате получили гибридные клетки, сохранившие ДНК обоих организмов. Это не новый вид животного и не хомяк с растительными свойствами — пока речь идет только о лабораторных клетках.

Ученые опробовали несколько способов их объединения. Лучше всего сработало искусственное слияние клеточных мембран с помощью специального вещества – полиэтиленгликоля. Этот метод оказался примерно в 800 раз эффективнее другого испытанного способа.

ДНК водоросли пережила 155 поколений клеток

Больше всего исследователей удивило произошедшее после слияния. В одной из линий клеток хомяка закрепилось около 16,3 миллиона пар оснований ДНК водоросли — почти весь ее ядерный геном.

Но подлинным испытанием стала способность сохранить эту ДНК во время разделения. Гибридные клетки размножались, передавая чужеродный генетический материал дочерним клеткам. Его обнаруживали даже после 155 поколений. И это происходило без постоянного специального отбора клеток, обычно используемого в лабораториях для сохранения генетических изменений.

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Руководитель исследования, профессор Токийского университета Сахихиро Мацунага, пояснил, что команда хотела проверить, способны ли хромосомы преодолеть огромное эволюционное расстояние между водорослями и животными и передаваться во время деления клеток.

«Мы успешно создали гибридные хромосомы, содержащие генетический материал и водоросли и млекопитающего, и показали, что этот материал может стабильно передаваться дочерним клеткам во время повторных разделений», — заявил ученый.

Сможет ли клетка хомяка получить свойства растения

Пока что планимал не оправдывает самых смелых ожиданий. Несмотря на то, что клетки сохранили почти весь геном водоросли, около 96% ее генов, кодирующих белки, оставались неактивными. Другими словами, чужая ДНК в клетке есть, но большинство ее генетических инструкций она пока не использует.

Причина – в защитных механизмах клетки млекопитающего. Посредством эпигенетических изменений она подавляет активность большинства незнакомых генов. Так клетка может сохранять чужеродный генетический материал и одновременно продолжать нормально делиться.

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Теперь учёные хотят научиться избирательно включать гены водоросли. В перспективе это могло бы помочь придать животным клеткам отдельные свойства растений, например, использовать энергию света, производить кислород или создавать органические вещества из углекислого газа.

Звучит почти как фантастика, но до хомяка, питающегося солнечным светом, пока очень далеко. Для фотосинтеза нужны не только соответствующие гены, но и функциональные хлоропласты — клеточные структуры, в которых этот процесс происходит. Нынешние планималы их не имеют и фотосинтезировать не способны.

Как наука стирает границы между живыми организмами

Сочетание генетического материала разных видов – не единственное направление, в котором биологи пытаются изменять свойства живых клеток. К примеру, исследователи уже работают над тем, чтобы растения производили вещества, характерные для животных. В одном из таких экспериментов растения научили производить миоглобин - белок, содержащийся в мышцах животных.

Другое направление — перепрограммирование клеток, когда ученые изменяют их специализацию и вынуждают выполнять новые функции. Немецкие исследователи, в частности, омолодили клетки 80-летнего человека , превратив клетки-предшественники эритроцитов в нейронные стволовые клетки с молекулярными признаками значительно младшего возраста.

А недавно ученые предложили необычный способ изучить животных без физического контакта с ними. Для этого они выловили ДНК китов прямо из воздуха : животные выделяют генетический материал вместе с каплями влаги, попадающими в воздух во время дыхания.

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