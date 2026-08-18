Гиены пошли "путем обезьян": ученые обнаружили удивительное сходство

Гиены / © pixabay.com

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Пятнистые гиены и обезьяны Старого Света, несмотря на огромную эволюционную дистанцию между ними, независимо развили удивительно похожие социальные способности. Гиены способны узнавать отдельных членов группы, понимать иерархию, отслеживать родственные связи и оценивать соотношение союзников и соперников.

Об этом говорится в материале Space Daily.

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К такому выводу учёные пришли после десятилетий полевых наблюдений, поведенческих экспериментов и исследований строения мозга животных.

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Эволюционные линии хищников и приматов разошлись примерно 90-100 миллионов лет назад, поэтому подобные способности вряд ли могли быть унаследованы от общего предка. Ученые рассматривают это как пример конвергентной эволюции – когда разные виды независимо развивают схожие черты из-за подобных условий жизни.

Гиены живут в сложных «политических» обществах

Пятнистые гиены могут формировать кланы численностью до примерно 90 особей. В то же время они постоянно находятся вместе: большие группы регулярно распадаются на меньшие и вновь объединяются, поэтому социальное окружение одного животного может меняться несколько раз в день.

В кланах существует иерархия. Самки обычно остаются в группе, где родились, тогда как самцы покидают ее после взросления. Доступ к еде зависит не только от физической силы, но и от ранга и поддержки других членов клана.

Такие общества по сложности напоминают группы обезьян Старого Света — в частности, бабуинов, макак и верветок. В обоих случаях важны родственные связи, коалиции, конкуренция, сотрудничество и место каждой особи в иерархии.

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Что показало исследование мозга

В 2011 исследователи сравнили все четыре современных вида семьи гиеновых: пятнистых, бурых и полосатых гиен, а также земляных волков.

Их образ жизни существенно отличается. Земляные волки преимущественно живут поодиночке, полосатые гиены — самостоятельно или небольшими группами, бурые образуют небольшие кланы, тогда как пятнистые гиены живут в самых больших и сложных сообществах.

С помощью компьютерной томографии ученые создали трехмерные модели внутренней части черепов для оценки приблизительного объема и формы мозга.

Именно у пятнистых гиен мозг оказался самым большим относительно размеров тела среди представителей семьи. Кроме того, у них была относительно больше передняя часть мозга, значительная часть которой состоит из лобной коры, связанной, в частности, с планированием поведения и сложным социальным взаимодействием.

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В то же время исследователи отмечают: это не значит, что мозг гиены работает так же, как мозг примата. Речь идет о том, что в пределах семьи гиеновых именно вид с самой сложной социальной жизнью имеет наиболее развитые соответствующие участки мозга.

Гиены запоминают отношения других

Поведенческие эксперименты также показали, что гиены способны различать отдельных животных по голосу и запаху, определять родственников, пол, репродуктивное состояние и принадлежность к определенному клану.

Молодые гиены также усваивают сложную систему социального ранга. Дочь обычно занимает позицию чуть ниже матери, а младшие сестры часто получают более высокий статус, чем старшие. Матери и союзники поддерживают детенышей в конфликтах, помогая им закрепить свое место в иерархии.

Подобные механизмы материнской поддержки и наследования статуса наблюдаются и у некоторых обезьян Старого Света.

Более того, взрослые гиены, похоже, понимают отношения между другими членами клана. Во время стычек они чаще становятся на сторону особи с более высоким рангом, даже если она не начинала конфликт или в этот момент проигрывает.

После потасовок агрессия также может переноситься на родственников соперника, что свидетельствует: животные помнят не только отдельных членов клана, но и социальные и родственные связи между ними.

Ученые считают, что сходство между гиенами и приматами может показывать, насколько сложная социальная жизнь способна влиять на развитие интеллекта, даже в очень дальних друг от друга эволюционных группах.

К слову, в бразильских лесах с помощью дронов впервые зафиксировали редкую обезьяну тети с признаками альбинизма: полностью белой шерстью и красными глазами. Это третий подтвержденный случай альбинизма среди приматов в стране и первый для семьи сакиевых.

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