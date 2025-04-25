Гигантский телескоп показал солнечное пятно размером со Швейцарию (фото)

Поверхность Солнца. Фото: VTF/KIS/NSF/NSO/AURA

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На вершине гавайского вулкана Халеакала установлен Daniel K. Inouye Solar Telescope (DKIST) — самый мощный в мире солнечный телескоп. Он уже передал невероятно детальные снимки солнечного пятна, размер которого сравним с территорией Швейцарии.

Об этом сообщило издание Popular Science.

Каждый пиксель изображения охватывает всего 10 километров поверхности Солнца, что позволяет разглядеть малейшие структуры в его атмосфере.

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Солнечное пятно, которое удалось зафиксировать, по размеру напоминает Швейцарию — его площадь составляет около 40 тысяч км². Эти зоны возникают из-за мощных магнитных полей, которые блокируют выход плазмы, провоцируя опасные явления: солнечные вспышки, корональные выбросы и геомагнитные бури, влияющие на спутники, GPS и даже электросети на Земле.

Телескоп весом 5 тонн разрабатывался 15 лет в Германии, а его ключевой инструмент — VTF (Visible Tunable Filter) — позволяет анализировать магнитные поля, температуру и движение плазмы с рекордной точностью.

Напомним, NASA создало «супертелескоп» для спасения Земли от солнечных катаклизмов.