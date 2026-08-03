Гигантская акула-убийца Sharkzilla рвет китов и тюленей: ученые проверили ее на ядерную мутацию (фото)

Гигантская акула Sharkzilla

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У побережья Нью-Йорка заметили огромную 12-футовую (3,7 м) акулу мако по кличке Sharkzilla, которая оставила масштабные следы на морских обитателях. Из-за ее гигантских размеров исследователи выдвинули смелую теорию о возможном влиянии ядерных отходов. Однако правда оказалась совсем другой.

Об этом пишет Lad Bible.

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Акула мако Sharkzilla — что о ней известно

Огромная акула мако, которую из-за ее исключительных размеров эксперты окрестили Sharkzilla, стала поводом для появления необычной гипотезы. Некоторые предположили, что хищница могла испытать мутации из-за утечки ядерных отходов. Длина акулы составляет около 3,7 м. Ее уже неоднократно замечали в водах у побережья штата Нью-Йорк.

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Огромная мако уже успела оставить следы своих атак на нескольких морских обитателях. По сообщениям, она откусила кусок шириной 24 дюйма (свыше 60 см) у горбатого кита, нанесла тюленю раны длиной 22 дюйма (почти 56 см), а также разорвала тунца весом около 400 фунтов (свыше 180 кг).

Недавно необычная акула стала главной героиней одного из выпусков Shark Week на телеканале Discovery. Эпизод получил название Sharkzilla Takes New York. В центре сюжета оказалась команда исследователей, пытавшаяся выследить гигантскую акулу. Местный специалист по изучению акул Крейг О’Коннелл предположил, что серия нападений может свидетельствовать о возвращении очень больших акул в этот регион.

«В прошлом как раз сюда приезжали ловить гигантских акул. Именно у побережья Монтаука было зафиксировано множество рекордов. Всех этих огромных акул практически полностью выловили. Они исчезли. Но все доказательства, которые мы видим сейчас, говорят мне, что эти большие акулы, возможно, вернулись. Я знаю, что они где-то там, и мы их найдем», — рассказал О’Коннелл.

Исследователи стремились найти хищницу, установить на нее специальную метку для отслеживания и отобрать образцы тканей, чтобы проверить наличие радиоактивного загрязнения.

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Возможное воздействие радиации на морскую экосистему

Кроме того, О’Коннелл высказал более противоречивую версию событий. Он предположил, что затопленные несколько десятилетий назад бочки с ядерными отходами могли повлиять на морскую экосистему подводного каньона у побережья.

«В конце 1960-х годов в каньоне Гудзон затопили 15 тысяч бочек с ядерными отходами. Десять лет спустя туда вернулись, чтобы проверить их состояние, и оказалось, что все они протекали», — отметил специалист по изучению акул.

В то же время исследователь подчеркнул, что у этой гипотезы нет научного подтверждения и она остается предметом дискуссий.

«Радиоактивные вытоки могут влиять на дикую природу, даже на самых высоких хищников. Если животные испытывают влияние ядерных отходов, это может привести к генетическим мутациям и аномальному росту. Если этот хищник генетически изменен, он может быть быстрее, сильнее и смертоноснее любого другого хищника на Земле. Именно поэтому мы называем его Sharkzilla», — рассказал О’Коннелл.

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Анализ радиоактивного загрязнения

После длительных поисков его команде удалось найти акулу и взять необходимые образцы для исследования. Анализ не выявил никаких признаков радиоактивного загрязнения. По мнению экспертов, Sharkzilla вероятнее всего является беременной акулой мако, отличающейся чрезвычайно большими размерами, высокой скоростью и исключительными охотничьими способностями.

Акула мако

В ходе подводных исследований выяснилось, что эта местность является районом размножения акул мако. Вероятно, самки активно охотятся, чтобы обеспечить достаточно пищи для будущего потомства.

Акулы мако способны вырастать более чем до 13 футов (почти 4 м) в длину и весить более 1250 фунтов (примерно 570 кг). Международный союз охраны природы относит этот вид к находящимся под угрозой исчезновения.

Несмотря на грозный вид, акулы мако очень редко встречаются с людьми, ведь преимущественно живут далеко в открытом океане. Поэтому случаи нападений на людей крайне единичны. За период с 1980 по 2024 год официально зарегистрировали лишь 10 нападений акул мако на людей. Три из них оказались смертельными.

К слову, ученые впервые зафиксировали на видео скрытые пищевые привычки китовых акул — крупнейших рыб в мире, которые ранее исследовались только на поверхности воды. Закрепив камеры на десяти акулах у побережья Австралии, исследователи получили более 22 ч. уникальных кадров и составили каталог из 36 поведенческих действий, включая шесть ранее неизвестных техник подводной охоты. Это объясняет, как гигантские рыбы выживают в бедных питательными веществами тропических водах.

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