Гигантская аномалия под США угрожает Нью-Йорку: ученые раскрыли ее истинное происхождение

Нью-Йорк / © Pixabay

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Под территорией США — прямо под Аппалачами — ученые зафиксировали колоссальную горячую аномалию, которая за несколько миллионов лет может добраться до Нью-Йорка. Речь о Северной Аппалачской Аномалии (НАА) — глыбе раскаленной породы шириной 350 км, которая медленно продвигается на северо-восток континента.

Об этом сообщило издание Sciencealert.

Международная группа исследователей заявила, что это геологическое «пятно» возникло не в результате разрыва Северной Америки и Африки, как считалось ранее, а из-за рифтогенеза между Гренландией и Канадой около 80-85 миллионов лет назад.

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Чтобы это доказать, ученые использовали компьютерное моделирование и имеющиеся геофизические данные, связав НАА с геологической формацией в Лабрадорском море. Именно там, как утверждают авторы, зародилась волна раскаленной породы, которая впоследствии просочилась вглубь континента.

Скорость движения этого горячего массива — около 20 км в миллион лет. По расчетам, через 10-15 миллионов лет он может оказаться прямо под Нью-Йорком.

«Этот термический апвеллинг долгое время был загадочной особенностью североамериканской геологии. Он лежит под частью континента, которая была тектонически спокойной в течение 180 миллионов лет, поэтому идея о том, что это был просто остаток от раскола суши, никогда не подтверждалась», — рассказал ученый-геолог Томас Джернон из Саутгемптонского университета в Великобритании.

Тепло от этой структуры, по словам ученых, может быть причиной, почему горная система Аппалачей до сих пор не исчезла — а вместо этого продолжает подниматься.

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Работа базируется на теории «мантийной волны» — когда при разрыве континентов в глубинах Земли формируются капли горячей породы, которые постепенно мигрируют, меняя ландшафты.

«Наши предыдущие исследования показывают, что эти капли породы могут образовываться последовательно, как камни домино, когда они падают друг за другом, и последовательно мигрировать со временем. Особенность, которую мы видим под Новой Англией, очень вероятно, является одной из этих капель, которая возникла далеко от того места, где она сейчас находится», — говорит геофизик Саша Бруне из Центра геологических наук имени Гельмгольца GFZ в Германии.

Более того, исследователи уже обнаружили подобную аномалию под северо-центральной Гренландией — вероятно, она имеет общее происхождение с НАА.

Ученые отмечают, что дальнейшее изучение НАА поможет лучше понять, как глубокие процессы внутри Земли влияют на ее поверхность.

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Напомним, ученые смогли реконструировать состав атмосферы, которой дышали динозавры, благодаря анализу изотопов кислорода в их окаменелых зубах.