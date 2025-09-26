Гигантская бирюзовая аномалия в водах возле Австралии поразила ученых

Океан / © Shutterstock

Спутники NASA зафиксировали у южного побережья Австралии необычное явление — яркую бирюзовую полосу длиной более 800 километров, которая светилась так ярко, что была заметна даже из космоса. Хотя зрелище выглядело почти инопланетным, исследователи подтвердили: это массовое цветение биолюминесцентного фитопланктона.

Об этом сообщило издание Daily Galaxy.

Свечение появилось в водах между материковой Австралией и Тасманией, известных мощными течениями. Спутник NASA PACE с помощью инструмента для измерения цвета океана (OCI) установил, что источником сияния стал стремительный рост микроскопических организмов. Высокая концентрация хлорофилла-а, который они используют в процессе фотосинтеза, окрасила воду в выразительный бирюзовый оттенок, хорошо заметный с орбиты.

Подобные явления уже фиксировались здесь в конце 2023 года и в начале 2024 года. Ученые объясняют это естественным сезонным процессом апвелинга — когда из глубин океана поднимаются холодные воды, обогащенные азотом и фосфором, создавая благоприятные условия для быстрого размножения фитопланктона.

Такие скопления имеют важное значение для экосистемы: они становятся основой пищевой цепи, привлекая мелких рыб и криль, за которыми следуют крупные морские обитатели, включая синих китов. По оценкам ученых, ежегодно около 80 синих китов приходят в этот регион именно во время периодов цветения.

Кроме локальной роли, фитопланктон критически важен и для планеты в целом. Эти микроорганизмы производят почти половину кислорода на Земле и активно поглощают углекислый газ, влияя на климатические процессы. Благодаря новейшим спутникам ученые могут отслеживать такие явления с высокой точностью и показывать, как невидимая жизнь океана влияет на глобальное экологическое равновесие.

Напомним, ученые сообщают о возвращении так называемой «капли» тепла — большой аномальной массы теплой воды в северной части Тихого океана. Она простирается от Аляски до Японии и угрожает экосистемам.