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Гигантская дыра только что образовалась на Солнце - на Землю надвигается магнитная буря
В атмосфере Солнца образовалась гигантская дыра. Из нее извергается высокоскоростной ветер.
Из атмосферы Солнца вырвался поток высокоскоростного ветра, направляющийся прямо к нам. Он вызван образованием огромной корональной дыры. По прогнозам Центра прогнозирования космической погоды NOAA, примерно в субботу, 14 июня, ожидается умеренная геомагнитная буря класса G2.
Об этом сообщили Sciencealert.
Что же такое эта "корональная дыра"? Это область на поверхности Солнца, где его магнитные поля ослаблены и расширены. Это позволяет солнечному ветру - постоянному потоку заряженных частиц, вырывающихся из Солнца, - свободно выходить в космическое пространство. Когда этот ветер достигает Земли, некоторые из его частиц запутываются в нашем магнитном поле.
Эти частицы перемещаются вдоль магнитных линий к высоким широтам, где они сталкиваются с частицами в верхних слоях атмосферы Земли. Это явление еще называют северное и южное сияние.
Буря уровня G2 не несет значительной опасности. Возможны незначительные коррекции курса для некоторых спутников и небольшие сбои в высокочастотной радиосвязи. Однако главная радость для людей - это повышенная вероятность наблюдения полярных сияний. Они могут быть видимы от полюсов до широты около 55 градусов на север и юг.
Хотя летнее солнцестояние в Северном полушарии означает самые короткие ночи года, что несколько ограничивает время для наблюдений, мы уже были избалованы полярными сияниями во время этого солнечного максимума - наиболее активного периода в 11-летнем солнечном цикле.
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