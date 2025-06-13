Гигантская дыра только что образовалась на Солнце - на Землю надвигается магнитная буря

Солнце / © NASA

Реклама

Из атмосферы Солнца вырвался поток высокоскоростного ветра, направляющийся прямо к нам. Он вызван образованием огромной корональной дыры. По прогнозам Центра прогнозирования космической погоды NOAA, примерно в субботу, 14 июня, ожидается умеренная геомагнитная буря класса G2.

Об этом сообщили Sciencealert.

Что же такое эта "корональная дыра"? Это область на поверхности Солнца, где его магнитные поля ослаблены и расширены. Это позволяет солнечному ветру - постоянному потоку заряженных частиц, вырывающихся из Солнца, - свободно выходить в космическое пространство. Когда этот ветер достигает Земли, некоторые из его частиц запутываются в нашем магнитном поле.

Реклама

Эти частицы перемещаются вдоль магнитных линий к высоким широтам, где они сталкиваются с частицами в верхних слоях атмосферы Земли. Это явление еще называют северное и южное сияние.

Буря уровня G2 не несет значительной опасности. Возможны незначительные коррекции курса для некоторых спутников и небольшие сбои в высокочастотной радиосвязи. Однако главная радость для людей - это повышенная вероятность наблюдения полярных сияний. Они могут быть видимы от полюсов до широты около 55 градусов на север и юг.

Хотя летнее солнцестояние в Северном полушарии означает самые короткие ночи года, что несколько ограничивает время для наблюдений, мы уже были избалованы полярными сияниями во время этого солнечного максимума - наиболее активного периода в 11-летнем солнечном цикле.

Ранее сообщалось, NASA зафиксировало рост вероятности удара астероида по Луне. Орбиту 2024 YR4 уточнили на 20%.

Реклама

Вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Луной 22 декабря 2032 года выросла с 3,8% до 4,3%. Несмотря на увеличение шансов, угроза остается низкой