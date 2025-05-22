В джунглях нашли гигантскую крысу размером с кота — она оставалась неизвестной 30 лет

Ученый обнаружил огромный вид крысы. / © Daily Mail

Реклама

Чешский биолог Франтишек Веймелка во время экспедиции в Папуа-Новую Гвинею впервые зафиксировал на фото и видео редкий вид гигантской субальпийской шерстистой крысы (Mallomys istapantap) Этот грызун, длина которого вместе с хвостом составляет около 85 см, составляет около 85 см. обычной серой крысы.

Об этом пишет Daily Mail.

До настоящего времени о существовании этого вида было известно лишь по нескольким музейным образцам. Его последний раз видели более 30 лет назад, но до сих пор ни разу не удавалось зафиксировать в дикой природе. Благодаря камерам-ловушкам исследователь получил изображение и видео животного, бегавшего по ночному лесу в поисках пищи.

Реклама

"Удивительно, что такое поразительное животное остается почти неизвестным науке. Сколько еще мы не знаем о биоразнообразии тропических гор?" – заметил Веймелка.

Во время шестимесячной экспедиции исследователь сотрудничал с местными племенами, помогавшими искать животное в труднодоступных лесах на высоте около 3700 метров. Крыса, по его словам, ведет ночной образ жизни, днем прячется в норах или на деревьях и питается растительной пищей.

Веймелка также собрал уникальные данные о пищевых привычках, передвижениях, поведении и паразитах этого вида. Его результаты опубликованы в журнале Mammalia.

В отсутствие хищников и конкуренции, шерстистые крысы Новой Гвинеи за пять миллионов лет эволюционировали у крупных, мощных грызунов. Хотя этот вид поражает своими размерами, самой большой крысой в мире остается гамбийская сумчатая крыса, которая может достигать 90 см длиной.

Реклама

Само появление гигантских грызунов – результат уникальной экосистемы тропических гор, которые пока еще остаются малоизученными. Веймелка отмечает: знания о таких редких животных необходимы не только для науки, но и для сохранения их среды обитания.