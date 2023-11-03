Гигантская подземная пирамида в Индонезии может быть самой старой в мире - фото

Гигантская подземная пирамида, спрятанная под склоном холма в Индонезии, намного старше Стоунхенджа или пирамид Гизы и может конкурировать с древнейшими мегалитическими сооружениями, когда-либо построенными руками человека.

Соответствующее исследование опубликовано в журнале Archaeological Prospection, передает Sciencealert.

Ее название – Гунунг Паданг.

Склон холма с древними каменными сооружениями на острове Западная Ява является священным для местных жителей, называющих этот тип сооружения "пунден берундак", что означает ступенчатую пирамиду, через террасы, ведущие к ее вершине.

Археологи едва коснулись поверхности этого места, а оно уже превращается в "прекрасное свидетельство" человеческой изобретательности.

Гунунг Паданг потенциально является самым старым пирамидальным сооружением в мире, построенным на вершине потухшего вулкана еще до зарождения сельского хозяйства или цивилизации, которым мы его знаем.

Самая старая подземная пирамида / Фото: Sciencealert

Согласно новым данным ученых из Индонезии, в ней вполне могут скрываться большие открытые камеры, заполненные неизвестным.

Большой анализ названия Гунунг Паданг, что на местном языке означает "гора образования", теперь убедительно свидетельствует, что древняя цивилизация "усердно лепила" естественный холм из скамьи в ядро пирамидальной структуры.

Первая радиоуглеродная датировка этого места указывает на то, что первоначальное строительство началось где-то в последний ледниковый период, более чем за 16 000 лет до настоящего времени и, возможно, еще 27 000 лет назад.

Для сравнения: Гебекли-Тепе, массивное каменное собрание на территории современной Турции, считается самым старым известным мегалитом в мире. Это датируется 11000 лет назад.

Результаты этого исследования Гунунг Паданга были получены после многих лет тщательного анализа.

Самая старая подземная пирамида / Фото: Sciencealert

В период с 2011 по 2015 год группа археологов, геологов и геофизиков под руководством геолога Дэнни Натавиджаджи из Национального агентства исследований и инноваций Индонезии использовала различные методы, такие как колоночное бурение, георадары и визуализацию недр для исследования объекта культурного наследия.

Натавиджаджа с коллегами обнаружили, что Гунунг Паданг был построен в несколько этапов, самая глубокая часть которого расположена на глубине 30 метров.

Эта основная часть постройки, вероятно, была построена между 25 000 и 14 000 годами до нашей эры, но затем была заброшена на несколько тысячелетий.

Строительство возобновилось примерно между 7900 и 6100 годами до н.э. Интересно, что в это время строители, похоже, намеренно зарыли или застроили некоторые старые части этого места.

Последние архитекторы пирамиды прибыли примерно в 2000–1100 годах до нашей эры, добавив верхний слой почвы, а также каменные террасы, характерные для пунден берундака. Это та часть, которая сегодня самая заметная.

Самая старая подземная пирамида / Фото: Sciencealert

"Строители третьего и второго энергоблока в Гунунг Паданге, по-видимому, имели отличные навыки каменной кладки, не соответствующие традиционным культурам охотников-собирателей", — пишет группа исследователей. "Учитывая длительную и непрерывную оккупацию Гунунг Паданга, разумно предположить, что это место имело большое значение, привлекая древних людей, которые неоднократно занимали и меняли его".

Нужны дальнейшие раскопки, чтобы понять, кем были эти доисторические люди и почему они построили то, что сделали. Когда ученые исследовали внутреннюю часть склона холма с помощью сейсмических волн, они обнаружили следы скрытых пустот и камер, некоторые длиной до 15 метров с потолками высотой 10 метров. Теперь команда надеется углубиться в эти области. Если им случятся какие-нибудь помещения, они планируют бросить камеру в темноту, чтобы увидеть, что скрывается внизу.

"Это исследование демонстрирует, как комплексный подход, объединяющий археологические, геологические и геофизические методы, может раскрыть скрытые и большие древние структуры", — заключает команда.

Напомним, NASA обнаружило новую планетарную систему. В центре системы находится похожая на Солнце звезда.

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