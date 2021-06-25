Гигантская призрачная "рука", которая тянется через космос: в NASA сфотографировали уникальный космический объект

Астрономы считают MSH 15-52 одним из самых молодых остатков сверхновой, известных в нашей галактике Млечный Путь.
Рентгеновская обсерватория Чандра сделала снимок огромного объекта в форме руки, возникший в результате взрыва сверхновой звезды и его последствий. Реликт сверхновой в сердце руки, называется MSH 15-52, он расположен на расстоянии около 17000 световых лет от Земли.
Об этом проинформировал в пятницу, 25 июня, SPASE.com.
Члены команды Чандры в описании изображений объяснили, что "рука" возникла из-за гибели массивной звезды в результате взрыва сверхновой, который оставил после себя сверхплотный звездный труп, известный как пульсар, который надул вокруг себя пузырь с энергичных частиц, который в сочетании с обломками, вызванными взрывом сверхновой, создал структуру, похожую на руку, протяженность которой составляет 150 световых лет. Тем временем светящаяся структура, к которой она стремится, — гигантское газовое облако, известное как RCW 89.
Кроме того, исследование показало, что взрывная волна сверхновой, которая лежит у кончиков пальцев руки, распространяется со скоростью около 14,5 млн км/ч, а материал, находящийся ближе к ладони, движется даже быстрее — 17,7 млн км/час.
"Хотя это поразительно высокие скорости, на самом деле они представляют собой замедление остатков. По оценкам исследователей, чтобы достичь дальнего края RCW 89, материал должен перемещаться в среднем со скоростью почти 48,2 млн км/ч", — написали члены команды Чандры в описании изображения, добавив, что эта разница в скорости означает, что материал прошел через газовую полость с низкой плотностью, а затем значительно замедлился из-за попадания в RCW 89.
Члены команды Чандры отметили, что мертвая звезда, вероятно, создала такую полость незадолго до взрыва, когда она потеряла большую часть своего внешнего водородного слоя.
Ранее астрономы, наблюдавшие за одной из самых ярких звезд на небе, красным гигантом Бетельгейзе в созвездии Ориона, заметили необычное поведение небесного тела. Звезда стала постепенно терять яркость.
А в января 2019 года астрономы также зафиксировали в космосе самый яркий поток света в истории. Он был образован сверхмощным лучом гамма-излучения в отдаленной от Земли на миллионы лет галактике и включал в 100 миллионов раз больше энергии, чем свет, который видит человеческий глаз.