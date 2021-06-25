Гигантская призрачная "рука", которая тянется через космос: в NASA сфотографировали уникальный космический объект

Астрономы считают MSH 15-52 одним из самых молодых остатков сверхновой, известных в нашей галактике Млечный Путь.

Рентгеновская обсерватория Чандра сделала снимок огромного объекта в форме руки, возникший в результате взрыва сверхновой звезды и его последствий. Реликт сверхновой в сердце руки, называется MSH 15-52, он расположен на расстоянии около 17000 световых лет от Земли.

Об этом проинформировал в пятницу, 25 июня, SPASE.com.

Члены команды Чандры в описании изображений объяснили, что "рука" возникла из-за гибели массивной звезды в результате взрыва сверхновой, который оставил после себя сверхплотный звездный труп, известный как пульсар, который надул вокруг себя пузырь с энергичных частиц, который в сочетании с обломками, вызванными взрывом сверхновой, создал структуру, похожую на руку, протяженность которой составляет 150 световых лет. Тем временем светящаяся структура, к которой она стремится, — гигантское газовое облако, известное как RCW 89.

Кроме того, исследование показало, что взрывная волна сверхновой, которая лежит у кончиков пальцев руки, распространяется со скоростью около 14,5 млн км/ч, а материал, находящийся ближе к ладони, движется даже быстрее — 17,7 млн км/час.

"Хотя это поразительно высокие скорости, на самом деле они представляют собой замедление остатков. По оценкам исследователей, чтобы достичь дальнего края RCW 89, материал должен перемещаться в среднем со скоростью почти 48,2 млн км/ч", — написали члены команды Чандры в описании изображения, добавив, что эта разница в скорости означает, что материал прошел через газовую полость с низкой плотностью, а затем значительно замедлился из-за попадания в RCW 89.

Члены команды Чандры отметили, что мертвая звезда, вероятно, создала такую ​​полость незадолго до взрыва, когда она потеряла большую часть своего внешнего водородного слоя.

Ранее астрономы, наблюдавшие за одной из самых ярких звезд на небе, красным гигантом Бетельгейзе в созвездии Ориона, заметили необычное поведение небесного тела. Звезда стала постепенно терять яркость.

А в января 2019 года астрономы также зафиксировали в космосе самый яркий поток света в истории. Он был образован сверхмощным лучом гамма-излучения в отдаленной от Земли на миллионы лет галактике и включал в 100 миллионов раз больше энергии, чем свет, который видит человеческий глаз.

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