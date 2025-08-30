«Гигантская сковорода» или НЛО: странная находка в Антарктиде озадачила Сеть (фото)

НЛО / © Pixabay

Реклама

В отдаленных ледяных пространствах Антарктиды пользователи Google Maps заметили странный объект. Он напоминает космический корабль и взбудоражил интернет-сообщество. Уфологи уже выдвигают версии о внеземном происхождении.

Об этом пишет Т4.

Необычная находка во льдах

Фотографии круглого объекта, похожего на гигантское печенье Oreo или сковороду, появились на спутниковых снимках Google Maps примерно в 144 км от побережья Антарктиды. Объект вызвал волну дискуссий посреди юзеров и исследователей НЛО.

Реклама

Американский уфолог Скотт К. Уоринг опубликовал видео на YouTube, где показал находку и высказал предположение о ее внеземном происхождении. Координаты объекта стали известны всем желающим проверить снимки.

Возможен НЛО

Диск имеет однородный черный цвет с серебристой каймой по краю. Он резко контрастирует с белыми ледовыми просторами вокруг. Видные черные линии ведут от диска к соседней скале, что еще больше интриговало исследователей.

Британский эксперт Филипп Мантл назвал диск «новым» для себя, но отказался от дальнейших спекуляций.

Гипотезы и объяснения

Несмотря на подозрения уфологов, термин «НЛО» не обязательно означает внеземное происхождение. Пользователи Reddit уже выдвигали версии — от метеорологического шара до гигантского блинчика или пруда талой воды.

Реклама

Профессор Бетан Дэвис, гляциолог из Университета Ньюкасла, объяснила: это природное явление — небольшое озеро в скальной котловине. Более теплая вода поглощает тающее снег солнечное тепло, образуя странную полукруглую форму.

Эта история не уникальна. Ранее пользователи обсуждали «треугольные башни» в Неваде и «дверное отверстие» в Антарктиде, тоже оказавшиеся естественными или рукотворными, но земными объектами.

Загадочный диск в Антарктиде продолжает подпитывать интерес к НЛО и необычным природным явлениям. В то же время, научное объяснение демонстрирует, что даже самые противоречивые находки часто имеют земное происхождение.

Напомним, вопрос существования внеземной жизни давно волнует человечество, и теперь ученые сделали важный шаг к его решению. Используя космический телескоп NASA TESS, исследователи из Института исследования экзопланет Тротье обнаружили «суперземлю», расположенную всего в 35 световых годах от Земли, которая может быть пригодна для жизни.

Реклама

Речь идет о планете L 98-59 f — одной из пяти, вращающихся вокруг красного карлика L 98-59. Среди всех планет в этой системе именно L 98-59 f имеет условия потенциально предполагающие существование жизни.

Систему L 98-59 впервые открыли в 2019 году, тогда же подтвердили наличие только четырех планет. Благодаря детальному анализу данных по наземным и космическим телескопам исследователи смогли идентифицировать пятую — L 98–59 f.

Хотя эта планета не проходит транзитом перед своей звездой, ее существование удалось подтвердить по едва заметным изменениям в движении самого светила. Ученые отмечают, что L 98–59 f получает примерно такое же количество энергии от своей звезды, как и Земля от Солнца, что делает ее одной из наиболее перспективных для поисков жизни.