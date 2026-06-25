Гигантская волна в Тихом океане: ученые предупреждают об экстремальных климатических изменениях

Океан / © pexels.com

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Спутники NASA зафиксировали гигантскую волну теплой воды протяженностью в сотни километров, что свидетельствует о начале чрезвычайно мощного климатического явления Эль-Ниньо. Исследователи предупреждают, что этот эпизод может стать одним из самых интенсивных за всю историю наблюдений. Аномальное потепление океана способно радикально изменить погоду по всей планете и спровоцировать новые температурные рекорды.

Об этом пишет Live Science.

Климатологи объясняют, что аномалия вызвана высокими температурами воды, связанными с Эль-Ниньо — теплой фазой природного климатического цикла Земли.

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Уникальные данные из космоса: океан расширяется от жары

Спутник Sentinel-6 Michael Freilich зафиксировал критические отличия от среднего уровня поверхности океана. На полученных картах красные области четко указывают на более высокий, чем обычно, уровень моря, тогда как синие отображают более низкие показатели.

Новые космические данные дополняют результаты измерения температуры поверхности воды. Они свидетельствуют о том, что воды Тихого океана за последние месяцы нагревались с пугающей скоростью. Именно этот фактор заставил исследователей официально объявить о старте нового эпизода Эль-Ниньо.

Физика процесса очевидна: при нагревании океанская вода расширяется и начинает занимать больше физического пространства. Это неизбежно приводит к увеличению общего уровня моря. По последним данным, в некоторых локациях вдоль экватора поверхность Тихого океана сейчас находится более чем на 15 сантиметров выше климатической нормы.

Почему возникают волны Кельвина и куда они двигаются

По наблюдениям метеорологов, волны Кельвина образуются в те моменты, когда пассатные ветры в западной части Тихого океана вблизи экватора ослабевают или временно меняют направление на противоположное. Такое атмосферное колебание позволяет массам теплой воды постепенно скапливаться в восточном направлении. Процесс приводит к существенному увеличению толщины поверхностного слоя теплой воды и мешает естественному подъему холодных глубинных вод вверх.

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На сегодняшний день гигантская теплая волна уже достигла западного побережья Южной Америки. Ранее в этом году специалисты наблюдали и другие волны. В частности, одну из них зафиксировали неподалеку от Микронезии, а другая привела к повышению уровня воды у берегов Перу.

Резкие изменения температуры воды и уровня моря способны глобально трансформировать циркуляцию земной атмосферы, оказывая непосредственное влияние на погоду во всех уголках планеты. Обычно Эль-Ниньо приносит экстремальное количество осадков и наводнения на юго-запад США, в Колумбию, Перу и Эквадор. В то же время, в западной части Тихого океана — в частности в Австралии и Индонезии — количество дождей катастрофически уменьшается, что вызывает масштабные засухи.

Предыдущий масштабный эпизод Эль-Ниньо спровоцировал стремительное повышение среднемировой температуры тлеющей планеты, сделав прошлые годы самыми теплыми за всю историю метеорологических наблюдений. Тогда же планета впервые превысила критическое пороговое значение потепления в 1,5 градуса Цельсия, установленное Парижским климатическим соглашением.

В NASA отмечают, что наблюдаемые в океане сейчас условия очень сильно напоминают ситуацию 1997 года. В это время мир столкнулся с одним из самых разрушительных и сильных эпизодов Эль-Ниньо в современной истории.

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«Пока все выглядит так, что это будет очень сильное явление, даже более мощное, чем я предположила бы еще на прошлой неделе. Тем не менее, нам срочно нужно больше систематических наблюдений, чтобы точно понять и спрогнозировать, что именно произойдет с глобальным климатом в ближайшее время», — подчеркнула ученая Северин Фурнье.

Напомним, тихий океан играет ключевую роль в климате Земли, поскольку поглощает и перераспределяет большинство избыточного тепла. Ученые выяснили, что нагрев океана происходит неравномерно, а значительная часть тепла может накапливаться скрыто в глубоких слоях. Это усложняет климатические прогнозы. Понимание процессов в Тихом океане может помочь более точно предсказывать изменения климата и экстремальные погодные явления.

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