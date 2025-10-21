- Дата публикации
Гигантская золотая рыбка во Франции удивила мир — почему ученые бьют тревогу
Рыба по имени Морковь, которую выловили во Франции, весит более 30 кг. Это гибрид декоративных рыб, который превратился в настоящего гиганта в дикой природе.
Во французском регионе Шампань рыбак вытащил из водоема настоящего гиганта — золотую рыбку по имени Морковь, которая весила около 30 килограммов. Это один из крупнейших известных экземпляров декоративных рыб в мире.
Об этом сообщило издание Iflscience.
Морковь поймали еще в 2022 году в озерах Bluewater. 42-летний британец Энди Гаккет потратил примерно 25 минут, чтобы достать ее из воды. После фотосессии рыбу отпустили обратно в водоем.
Как выяснилось, этого гибрида обычного карпа и декоративного кои выпустили в водоем около 20 лет назад. За это время рыба выросла до более 30 килограммов — примерно как десятилетний ребенок.
Биологи объясняют: золотые рыбки — чрезвычайно выносливые существа, способные адаптироваться к любым условиям. Если пищи достаточно, они быстро растут и набирают вес. В небольших аквариумах остаются маленькими, а в больших водоемах — достигают гигантских размеров.
История Моркови стала напоминанием о рисках выпуска аквариумных рыб в дикую природу. В некоторых регионах США золотые рыбки уже стали инвазивным видом: разрушают донные отложения, уничтожают водные растения и вытесняют местную фауну. Кроме того, они могут переносить паразитов и болезни.
Специалисты советуют никогда не отпускать домашних животных в природные водоемы. Если нужно отдать рыбу — обращайтесь в приюты, специализированные магазины или к опытным аквариумистам, которые помогут найти ей новый дом.
