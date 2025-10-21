Гигантская золотая рыбка. Фото: KoiQuestion/Flickr, CC By 2.0

Во французском регионе Шампань рыбак вытащил из водоема настоящего гиганта — золотую рыбку по имени Морковь, которая весила около 30 килограммов. Это один из крупнейших известных экземпляров декоративных рыб в мире.

Об этом сообщило издание Iflscience.

Морковь поймали еще в 2022 году в озерах Bluewater. 42-летний британец Энди Гаккет потратил примерно 25 минут, чтобы достать ее из воды. После фотосессии рыбу отпустили обратно в водоем.

Как выяснилось, этого гибрида обычного карпа и декоративного кои выпустили в водоем около 20 лет назад. За это время рыба выросла до более 30 килограммов — примерно как десятилетний ребенок.

Золотая рыбка Морковь. Фото: Bluewater Lakes/Facebook

Биологи объясняют: золотые рыбки — чрезвычайно выносливые существа, способные адаптироваться к любым условиям. Если пищи достаточно, они быстро растут и набирают вес. В небольших аквариумах остаются маленькими, а в больших водоемах — достигают гигантских размеров.

История Моркови стала напоминанием о рисках выпуска аквариумных рыб в дикую природу. В некоторых регионах США золотые рыбки уже стали инвазивным видом: разрушают донные отложения, уничтожают водные растения и вытесняют местную фауну. Кроме того, они могут переносить паразитов и болезни.

Специалисты советуют никогда не отпускать домашних животных в природные водоемы. Если нужно отдать рыбу — обращайтесь в приюты, специализированные магазины или к опытным аквариумистам, которые помогут найти ей новый дом.

